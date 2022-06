Regeringen indgår aftale med Færøerne om første fængsel

Det er et problem, at man skal afsone langt væk, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i Torshavn.

Det skal være muligt at afsone også længere fængselsstraffe på Færøerne, som i dag kun har et arresthus, og derfor er der behov for et fængsel.

Tirsdag har statsminister Mette Frederiksen (S) under et besøg i Torshavn indgået en aftale med landsstyret om, at der skal afsættes midler til at bygge et fængsel i løbet af de kommende otte år.

Statsministeren har underskrevet en hensigtserklæring med Færøernes lagmand, Bárour a Steig Nielsen.

- Det har været et politisk ønske i en tid. Vi har drøftet det et par gange, så det er med glæde, at vi har underskrevet den erklæring, siger Bárour a Steig Nielsen på et pressemøde.

Fængslet skal erstatte arresten i Mjørkadalur.

- Det er et helt legitimt ønske at sikre nogle bedre rammer og vilkår. Og så er det selvfølgelig også et problem, at man for de flestes vedkommende skal afsone meget langt væk, siger Mette Frederiksen (S) i Torshavn.

Projekteringen indledes i 2023. Fængslet skal opføres i perioden 2027 til 2030. Finansieringsplanen skal godkendes af Folketinget.

Det er planlagt som et nybyggeri, og der er i planlægningsarbejdet afsat tid til anskaffelse af en grund og byggemodning.

/ritzau/