Ny aftale kompenserer forældre som venter på børns coronatest

Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil kompensere forældre med barselsdagpenge ved børns coronatest.

Regeringen har torsdag indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om en midlertidig ret til dagpenge.

Aftalen skal hjælpe forældre, der bliver nødt til at opholde sig hjemme i en periode, mens deres børn venter på at få foretaget en coronatest.

Forældrene skal ifølge aftalen have ret til en kompensation, der ligger i niveauet for barselsdagpenge. Ordningen omfatter forældre, der har børn i alderen til og med 13 år.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger ved et pressemøde i Beskæftigelsesministeriet:

- Det vigtige med denne aftale er, at det forhåbentlig, uanset hvor meget det ender med at blive brugt, leverer noget tryghed til den enkelte familie om, at de samtidig har noget forsørgelse, mens en lokal nedlukning står på, hvis man skulle være så uheldig at blive omfattet af en sådan.

Han understreger, at ordningen først skal vedtages med en hastelovgivning, hvor et politisk flertal blandt Folketingets partier skal være med.

Jyllands-Posten beskrev tidligere torsdag, at et bredt politisk flertal vil hjælpe de mange forældre, som bliver tvunget til at være hjemme hos et barn, som er sendt hjem fra skole eller daginstitution på grund af en smittet kammerat. Og som derfor venter på at blive testet for coronavirus.

På grund af de stigende smittetal med covid-19 skal man nogle steder vente tre eller fire dage på at blive testet.

Det betyder, at nogle forældre kommer til at bruge deres ferie-, fri- og omsorgsdage i perioden, hvor de er hjemme hos børnene.

Ordningen ventes at træde i kraft 1. oktober, og der er ikke sat et loft for, hvor meget den må koste, fortæller Peter Hummelgaard.

- Men et regneeksempel er, at hvis 8000 benytter sig af ordningen i de ti dage, hvor man har pasning, så vil det koste lige i underkanten af 22 millioner kroner, siger han.

Der bliver givet støtte til én forælder per hjemsendelsesdag, fremgår det af aftalen.

Der tildeles i alt ti arbejdsdages dagpenge per barn i den periode, hvor ordningen gælder.

- Vi havde da gerne set, at der havde været mulighed for at give noget mere.

- Men det vigtigste for os er, at der bliver givet mulighed for kompensation, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver testet, hvis de er blevet sendt hjem fra deres skole eller daginstitution, fordi der er smitte med covid-19 det pågældende sted.

Barnet skal blive hjemme, indtil det bliver testet negativ første gang.

Børn under 12 år behøver ikke at blive testet, da det kan være ubehageligt for dem.

I stedet kan man vælge at holde barnet hjemme i syv dage efter, at den seneste nære kontakt med den smittede fandt sted.

Hvis barnet ikke har fået symptomer i de syv dage, kan barnet igen møde i dagtilbud eller skole, fremgår det af en pjece fra Sundhedsstyrelsen.

