Regeringen indgår finanslov med udvidet boligjobordning

Håndværkerfradraget hæves midlertidig til 25.000 kroner, fremgår det af finanslovsaftale.

Regeringen og støttepartierne SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har en indgået en aftale om en finanslov for 2021.

Aftalen indeholder blandt andet en udvidelse af det såkaldte håndværkerfradrag og en skattefritagelse af gavekort til oplevelser.

Det fremgår af en pressemeddelelse om aftalen på Finansministeriets hjemmeside.

Boligjob-ordningen, som måske bedre er kendt som håndværkerfradraget, består af to fradrag. Det ene skattefradrag er i dag på 6400 kroner for serviceydelser og det andet 12.800 kroner for udvalgte primært grønne håndværkerydelser.

Begge de beløb bliver med finanslovsaftalen sat op til 25.000 kroner. Der er tale om en midlertidig forhøjelse af fradraget.

Samtidig bliver der også i 2021 en midlertidig skattefritagelse af gavekort til restaurationsydelser.

Fritagelsen har et loft på 1200 kroner årligt. Det kan bruges på ting som hoteller, restauranter og forlystelser såsom teater og biografer.

/ritzau/