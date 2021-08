Regeringen investerer i ny vaccine, minister vil forbyde omvendelsesterapi, og Taleban afviser at forlænge evakueringer

Godmorgen.

Det er efterhånden et stykke tid siden, at det var marts, og det seneste corona-pressemøde blev holdt i Statsministeriet, og længere tid siden at pressemøderne var en fast bestanddel af danskernes tv-forbrug. Men i går holdt regeringen igen pressemøde for at gøre status over coronasituationen i Danmark. Her kunne statsminister Mette Frederiksen (S) glædeligt fortælle, at hun ikke forventer de store nedlukninger fremover, fordi vi har et "supervåben" i vaccinerne. Lige nu er 70 procent af den danske befolkning færdigvaccineret, men regeringen ønsker, at det tal skal ramme 90 procent i oktober. Regeringen kæder den lave procentdel sammen med, at alt for få under 40 år er vaccineret, og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) advarede om, at epidemien var ved at blive en epidemi blandt de, som ikke er vaccinerede. Derfor kom både regeringen og sundhedsstyrelsen med formaninger til de unge om at gå ned og få et stik. Læs mere om pressemødet i Kristeligt Dagblads artikel her.

Regeringen investerer 800 millioner kroner i ny vaccine

Lige før pressemødet bekendtgjorde regeringen også, at man vil investere 800 millioner kroner i en ny vaccine, udviklet af danske Bavarian Nordic. Pengene er et forskud, som skal betales tilbage af firmaet, når vaccinen er på markedet.

De 800 millioner kroner skal sikre, at vaccinen kan gå videre til et såkaldt fase-3 studie. Det er sidste skridt inden en mulig godkendelse af vaccinen, så den kan sælges.

Til gårsdagens pressemøde løftede regeringen også sløret for, at danskerne højst sandsynligt skal have et tredje stik, og det undersøges, om Bavarian Nordic-vaccinen har virke som en såkaldt boostervaccine.

Møder om Afghanistan finder sted i dag

Og nu til situationen i Afghanistan, som FN i dag holder møde om klokken 10 dansk tid. Flere frygter nemlig, at Afghanistan allerede i september vil begynde at løbe tør for mad, og der er akut brug for flere penge. Samtidig fortsætter evakueringerne og lederne fra G7-landene mødes i eftermiddag virtuelt for blandt andet at diskutere, hvorvidt fristen for evakueringer den 31. august skal forlænges. Spørgsmålet er, om det er muligt at forhandle med Taleban, som ifølge Ritzau klart har afvist at forlænge fristen. I går meddelte en talsmand for Taleban, at den 31. august er en rød linje, og "hvis USA eller Storbritannien ville søge yderligere tid til at forsætte evakueringer – er svaret nej. Det vil få konsekvenser".

Minister vil forbyde omvendelsesterapi på spinkelt grundlag

På forsiden af dagens Kristeligt Dagblad kan du her til morgen læse, at ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) vil undersøge muligheden for at forbyde omvendelsesterapi for mindreårige. Omvendelsesterapi er ofte blevet forbundet med amerikanske evangelikale kristne, som gennem særlige forløb har forsøgt at få homoseksuelle til at blive tiltrukket af det modsatte køn. Men en ny rapport viser, at fænomenet ikke er udbredt i Danmark, selvom flere lgbt-personer har det svært i religiøse miljøer. Derfor mener generalsekretær i frikirkernes paraplyorganisation Frikirkenet Mikael Wandt Laursen, at rapportens udfald kalder på eftertanke og handling fra kirkerne, men ikke en lovgivning.

Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet Lars Aslan Rasmussen er ikke enig i den konklusion. Han mener, at undersøgelsen dokumenterer, at der er et problem, selvom det ikke er udbredt:

"Jeg synes ikke, at det skal være op til andre – om så det er en præst, en imam eller en rabbiner – at bestemme, hvilken seksualitet et menneske skal have,” siger han.

Den globale ulighed er faldet

Og nu til noget helt andet. En ny rapport fra den verdenskendte franske økonom Thomas Piketty og hans kollega Lucas Chancel viser, at uligheden ikke har været mindre i 140 år. Målt på den såkaldte Gini-koefficient er uligheden på verdensplan således faldet fra 0,72 i 2000 til nu 0,67, og det er det laveste niveau siden 1880, fastslår rapporten. Men forsker peger på, at det er særligt Kinas fremgang som gør, at uligheden globalt set er faldet.

”Man har stigende ulighed i USA, England, Danmark og andre vestlige lande, ligesom uligheden i Mellemøsten er meget høj, så man skal passe på med at læse tallene som om, at uligheden også er faldende i de enkelte lande,” siger lektor, ph.d. Christian O. Christiansen fra Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.

Italiener får vaccine-pas tatoveret

Med al den snak om vacciner det seneste døgn, er det værd at nævne vaccine-passet, som jo bekendt giver adgang til en række fordele. Men er det ikke irriterende, at man altid skal finde coronapasset frem, når man skal på bar, museum eller restaurant? Det har den 22-årige Andrea Colonnetta fra Italien en løsning på. Efter han fik sit sidste vaccinestik, valgte han i følge Ritzau at få tatoveret den QR-kode, der er på hans coronapas. Så nu har han hele tiden sit coronapas på overarmen og undgår at finde det frem på telefonen eller lignende. Velkommen til 2021!

