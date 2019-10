Socialdemokratiet: Jakob Ellemann har fået uld i munden

Jakob Ellemanns politik er uklar, og ingen ved, hvor de har ham, mener Socialdemokratiets politiske ordfører.

Socialdemokratiet er i tvivl om, hvor den har Venstre, der i september fik en ny formand i Jakob Ellemann-Jensen (V).

Politisk ordfører i Socialdemokratiet Jesper Petersen stiller i hvert fald spørgsmål til den politiske retning hos Jakob Ellemann-Jensen, da han som den første har indtaget talerstolen til Folketingets åbningsdebat.

- Jakob Ellemann var tidligere på kanten af sit parti i protest mod Dansk Folkeparti og tonen i udlændingedebatten. Men hvad mener Jakob Ellemann i dag om udlændingepolitik? Stadig noget andet end Inger Støjberg?

- Og efter først at have underfinansieret velfærden i Danmark over en årrække, foreslog Venstre i valgkampen et velfærdsløfte på 69 milliarder kroner til danskerne. Men nu har Jakob Ellemann fået uld i munden. Hvad mener Venstre egentlig om vores fælles velfærd, siger Jesper Petersen.

Jesper Petersen sparker torsdagens langvarige åbningsdebat i gang med en reference til DR's populære datingprogram "Gift ved første blik".

I programmet understreges det, at tiden efter brylluppet er den sværeste. Sådan tror Jesper Petersen også, at Jakob Ellemann-Jensen får det i den kommende tid.

- Som eksperterne i "Gift ved første blik" altid minder om: Brylluppet er den nemme del. Det svære starter, når hverdagen rammer.

- Vi har hørt de kække bemærkninger og det skæve smil. Men hvem er gommen egentlig? Hvad står han for, spørger Jesper Petersen.

Venstre er som det sidste parti sammen med Nye Borgerlige endnu ikke gået med på klimamålet om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent inden 2030.

Også her efterspørger Jesper Petersen klar tale hos Venstre og den nye formand.

- Venstres formand bedyrer, at partiet som noget nyt skal være rasende ambitiøse på klimaområdet. Alligevel bakker han ikke op om reduktionsmålet på 70 procent i 2030, men står tilbage på perronen blandt de sidste. Så hvad mener Venstre reelt om klima i dag?

- Venstres nye formand forklarede selv pressen, at han er valgt uden politisk mandat. End ikke venstres vælgere kan vide, hvor de har formanden. Alle taler om det, men ingen ved det.

- Tillykke med valget og med hinanden, det bliver spændende at følge, siger politisk ordfører Jesper Petersen.

/ritzau/