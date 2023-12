Regeringen kæmper for sit flertal: Selv syge vil møde op

For at sikre, at oppositionens beslutningsforslag om en udvidet FE-undersøgelse bliver stemt ned torsdag, vil Socialdemokratiet møde fuldtalligt op i Folketingssalen, selv om medlemmer skulle være ramt af sygdom.

Sådan lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Efter min bedste viden, så møder alle medlemmer af Socialdemokratiets folketingsgruppe op i morgen (torsdag, red.), også selv om de måtte være lagt ned af sygdom, siger han.

Forud for afstemningen har otte ud af ni oppositionspartier meddelt, at de vil ophæve de såkaldte clearingsaftaler i Folketingssalen.

En clearing er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal.

Ophævelsen betyder altså, at regeringspartierne er tvunget til at møde talstærkt op for at sikre flertallet.

Tirsdag kom der dog tvivl om, hvor SF står i sagen. Retsordfører Karina Lorentzen ville fra Folketingets talerstol således hverken af- eller bekræfte, hvorvidt man stemmer for forslaget, selv om partiet selv er medunderskriver på det.

- Lige nu forhandler vi med regeringen. Hvis vi kan komme langt der, så må vi se, sagde hun.

Men ifølge justitsministeren er det ikke alene SF, der står midt i forhandlinger om FE-sagen.

- Vi er i øvrigt i drøftelser med alle Folketingets partier, som i større eller mindre grad viser interesse for, at man prøver at finde en fornuftig landingsbane. Det er ikke noget, der er konkluderet på endnu, siger han.

Karina Lorentzen understregede tirsdag, at SF "aldrig har sagt", at partiet vil ophæve clearingsaftalerne i forhold til FE-sagen.

Partiet er således kun med på at ophæve clearingsaftalerne, når det gælder afstemningen om regeringens koranlov, som der også skal stemmes om torsdag.

Flertallet for koranloven ser ikke ud til at være i fare, da Radikale Venstre har meldt ud, at partiet forventer at støtte regeringen.

/ritzau/