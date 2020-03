Regeringen kan fremover forbyde forsamlinger på mere end to

Selv om en ny hastelov er vedtaget, er det ikke sikkert, at det nuværende forsamlingsforbud bliver skærpet.

Fremover får regeringen mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, hvis det bliver nødvendigt under udbruddet af coronavirus.

Det har et enigt Folketinget vedtaget sent tirsdag aften.

Selv om hasteloven nu er vedtaget, er det ikke ensbetydende med, at det nuværende forsamlingsforbud bliver skærpet med det samme.

Lovændringen vil derimod give regeringen mulighed for hurtigt at kunne stramme reglerne på et senere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt på grund af coronakrisen

Indtil nu har regeringen forbudt, at flere end ti personer er samlet ved et offentligt arrangement.

/ritzau/