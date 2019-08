Regeringen kan ikke forhindre to digitale postkasser

Kammeradvokaten har punkteret regeringens planer om at ændre udbuddet af digital post fra det offentlige.

Det bliver ikke muligt for S-regeringen at forhindre, at borgere potentielt skal bruge to forskellige postkasser til digital post fra henholdsvis private og offentlige aktører. Det skriver Altinget.

Det har Kammeradvokaten, der er statens primære advokat, fastslået efter at have undersøgt mulighederne for at genåbne udbuddet.

- Socialdemokratiet har været bekymrede for en situation, hvor borgerne i fremtiden skal orientere sig i to postkasser, skriver finansminister Nicolai Wammen (S) i et skriftligt svar til Altinget.

- Derfor har jeg også bedt om en juridisk vurdering fra Kammeradvokaten af, om det er muligt at tilrettelægge udbuddet sådan, at det kan sikres, at borgerne modtager post fra både det offentlige og det private i samme postkasse.

- Og svaret har desværre været, at det ikke er muligt. Det ærgrer mig selvsagt, skriver finansministeren.

Han skriver desuden, at aktstykket til udbuddet er videregivet til Folketingets Finansudvalg.

Dermed er forløbet om udbuddet af digital post nu tilbage til udgangspunktet før sommerferien. Her blev det ændret til et såkaldt udbud med forhandling.

Efter Kammeradvokatens afgørelse kan det derfor stadig blive en realitet, at danskerne fra 2021 skal bruge to forskellige digitale postkasser, hvis virksomheden Netcompany vinder udbuddet.

Netcompany har givet konkurrence til e-Boks, der igennem længere tid har stået for leveringen af den digitale post.

Nicolai Wammen er dog fortsat fortrøstningsfuld i forhold til at gøre det "så let som overhovedet muligt at tilgå den digitale post – og meget gerne det hele samme sted".

Han skriver i sit svar til Altinget, at udbuddet er udarbejdet på en sådan måde, at offentlig digital post kan vises samme sted som privat digital post, uanset hvem der vinder udbuddet.

