Regeringen stopper forhandlinger om kapitalfondes boligopkøb

- Det gør ondt helt ind i mit hjerte, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S) om sammenbrud i forhandlinger.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) stod egentlig med de bedste forudsætninger for en politisk aftale. På Christiansborg var der bred politisk enighed blandt både blå og røde partier om at stoppe udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger.

Alligevel er det efter flere måneders forhandlinger endnu ikke lykkes at nå til enighed. Nu har boligministeren valgt at indstille forhandlingerne.

- Det gør ondt helt ind i mit hjerte, for vi har behov for at stoppe tendensen til, at folk med almindelige indkomster ikke har råd til at bo i de store byer, siger Kaare Dybvad Bek.

Forhandlingernes helt store stridspunkt har handlet om et stop for spekulation i opkøb af lejeboliger med efterfølgende hævelse af huslejen.

Udfordringen har været, at et indgreb kan ramme priserne på andelsboliger. Og måske gøre det uattraktivt at investere i lejeboliger. Det sidste kunne gå ud over lejernes mulighed for at få renoveret deres boliger.

Spørgsmål: I lovede i valgkampen, at I ville gøre noget ved det her. Kan vælgerne bare skyde en hvid pil efter det nu?

- Jeg kan love, at hvis der opstår en mulighed, så vil regeringen arbejde for det. Men når der ikke er et flertal i Folketinget, som vil stoppe kortsigtede udenlandske kapitalfonde, som opkøber billige lejeboliger, så kan jeg ikke løse opgaven, siger Kaare Dybvad Bek.

Spørgsmål: Men det er vel ikke sådan, at partierne er imod at stoppe spekulanter. De må hver især have haft nogle indvendinger mod regeringens indgreb. Hvilket indvendinger har partierne hver især haft?

- Den store indvending har været, at man vil passe på andelsboligerne. Det ønske deler jeg. Der har vi fået Finanstilsynets ord for, at det spekulantstop, vi har foreslået, ikke vil ramme andelsboligerne.

- Så har der været en diskussion om, hvorvidt man skal acceptere, at de borgere, der har købt ejendomme til meget høje priser, ikke får yderligere stigninger. Dér har jeg det på den måde, at det vigtigste for mig er at sikre de billige lejeboliger.

Kaare Dybvad Bek skyder ligesom SF og Enhedslisten skylden på De Radikale for, at der ikke er kommet en aftale blandt regeringen og dens støttepartier.

- De Radikale har lige som andre partier sagt, at de ønsker at stoppe udenlandske kapitalfondens opkøb. Men de har ikke været interesseret i at bakke op om regeringens forslag.

Spørgsmål: Men hvis der er opbakning til intentionen, så er det vel din opgave at finde en løsning, der er opbakning til?

- Jo, men det er også min opgave at finde en løsning, som virker. Det har der ikke været flertal for.

Spørgsmål: Før forhandlingerne var der stor opbakning til et indgreb, der kunne stække Blackstone. Har du gjort dit arbejde godt nok, når vi står her i dag?

- Jeg konstaterer, at der ikke er et flertal for at lave det indgreb. Der var stor velvilje fra alle partier før forhandlingerne, men det har der ikke været, når det kom til stykket, siger Kaare Dybvad Bek.

Han oplyser, at lige så mange andelsboliger som lejeboliger ville blive berørt af det forslag, der var på bordet i forhandlingerne.

