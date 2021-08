Godmorgen

Det sker om få timer: Klokken 11.00 holder finansminister Nicolai Wammen (S) pressemøde om regeringens bud på, hvordan finansloven for næste år skal se ud. Allerede nu er dele af forslaget dog kendt: Regeringen vil afsætte omkring to milliarder kroner til at skabe et Danmark, der hænger bedre sammen blandt andet inden for uddannelse og sundhed. Her kan du læse mere om, hvordan regeringen lægger op til, pengene skal fordeles.

En anden af weekendens store historier er atter Afghanistan. Lørdag advarede USA’s præsident Joe Bidens om, at der hang en "specifik, troværdig trussel" over området ved Kabuls lufthavn, og at et nyt angreb fra Islamisk Stat kunne finde sted inden for de næste 24-36 timer. Amerikanerne frygtede, at et nyt terrorangreb ville indtræffe, fordi USA natten til lørdag havde dræbt to højtstående medlemmer af Islamisk Stat. Truslen skulle vise sig at være reel, skriver DR. For søndag eftermiddag slog USA til igen. Med en raket blev en bil, der angiveligt skulle være fyldt med sprængstof, ramt, og truslen blev elimineret. Ifølge det arabiske medie Al-Jazeera var der seks civile, som omkom under søndagens raketangreb – herunder tre børn. I dagens udgave af Kristeligt Dagblad forklarer avisens mellemøst-korrespondent Allan Sørensen, hvordan Taleban og Islamisk Stat lige nu kappes om territorier – men også at de har flere ting til fælles, og at dét kan ende med at blive et problem for Vesten.

Etniske minoriteter frygter for deres liv

Artiklen fortsætter under annoncen

Morgensamling er ikke helt færdig med Afghanistan. I sidste uge kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at Afghanistan er et etnisk og religiøst kludetæppe. Dét faktum bliver nu mere og mere udtalt. Det amerikanske medie NBC News beskrev i går, hvordan religiøse minoriteter lever i skyggerne af frygt for at blive opdaget af Taleban. Hele situationen i Afghanistan er i sandhed et kaotisk, kompliceret kludetæppe. Så her kommer en anbefaling: Når du har læst Dagbladet Informations portræt om den islamistiske bevægelse, ved du lidt mere om, hvem Taleban i dag egentlig er.

Var bekendt med drab og menneskerettighedskrænkelser i månedsvis

Morgensamling retter nu kursen mod Rwanda. Jyllands-Posten har nemlig kunne afsløre, at regeringen aktivt pressede på for at komme til Rwanda, og at udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) længe inden deres tur til Rwanda i april for at tale om et dansk modtagecenter i landet blev advaret om alvorlige forhold på menneskerettighedsområdet. Interne dokumenter, som avisen har fået aktindsigt i, viser, at Udlændinge- og Integrationsministeriet tilbage i februar blev bekendt med, at Rwanda stod bag drab på politiske modstandere og menneskerettighedskrænkelser. Alligevel gennemførte de to socialdemokrater turen til landet i slutningen i april for at aftale nærmere om et modtagecenter.

Hæsblæsende Ida: 56 meter i sekundet

På den anden side af Atlanten er orkanen Ida gået i land og har ramt Louisiana i New Orleans. Ifølge nyhedsbureauet Ritzau er flere end 700.000 husstande i delstaten nu uden strøm. Udover ødelæggende vindstød fra orkanen, som blæser med op til 53 meter i sekundet, skaber Ida samtidig store oversvømmelser. I New Orleans kæmper amerikanerne også med andre bølger. 2450 personer er indlagt med covid-19 under coronakrisens fjerde bølge, men orkanen har gjort, at meget sundhedspersonale har måtte indstille arbejdet. Spørgsmålet er, hvor længe det varer ved. I går meddelte Joe Biden, at nogle områder i delstaten kan risikere at være uden strøm i uger fra nu.

Hvert sjette barn har psykiske problemer

En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, som Berlingske har beskrevet, viser, at 16 procent af landets børn i alderen 0 til 10 år lider af psykiske udfordringer. Det kan for eksempel være adhd og autisme, men også angst og depressionslignende symptomer er særligt udbredte blandt børnene, skriver avisen. De hårdtslående konklusioner indikerer også, at børnenes mistrivsel og udfordringer opdages alt for sent – og når det opdages, får børnene sjældent den nødvendige hjælp, de har brug for.

Tilgivelse er en svær størrelse

Inden Morgensamling ser nærmere på en altmodisch lynlås hos Nasa, kravler vi op ad abstraktionsstigen og spørger: Hvad skal der til for tilgive andre? Sig selv? Og er nogle bedre til det end andre? Mediet Zetland fortæller, hvordan Jakob Silas Lund har tilgivet den mand, der var involveret i dét biluheld, der dræbte hans 17-årige søster. Dansk-marokkanske Karima Bouylud derimod, som levede i et ægteskab præget af vold, kommer aldrig til at tilgive sin eksmand, forsikrer hun. Jakob Silas Lund, der har skrevet artiklen, pointerer: ”Næsten alle religioner har dobbeltsidede tilgange til tilgivelse, hvor der på den ene side prædikes barmhjertighed og på den anden manes til gengældende retfærdighed.”

3, 2, 1 … Og så venter vi lige et par år

Tilbage i 2019 meddelte USA’s daværende vicepræsident Mike Pence, at Nasa-astronauter ville være tilbage på Månen allerede i 2024. Den enorme ambition og magtdemonstration er efter alt at dømme blevet overtaget af landets nye præsident Joe Biden, skriver Weekendavisen. Men de forældede rumdragter, som ikke er blevet opdateret siden 1970’erne, er ikke længere kampdygtige. De er tunge og klodsede - månestøvet ødelægger simpelthen de gamle dragters lynlåse. Og de nye dragter er slet ikke færdigdesignet eller færdigtestet. Det fremgår af en nyere rapport fra rumagenturet, der understreger, at den kommende Artemis-månelanding vil blive forsinket mindst 20 måneder.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op <strong>her</strong>.