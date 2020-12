Restauranter kan nu få lønhjælp og sælge takeaway samtidig

Regeringen har aftalt genindførsel af en justeret udgave af lønkompensation i 38 restriktionsramte kommuner.

Regeringen har torsdag landet en aftale med arbejdsmarkedets parter. Aftalen skal komme blandt andet restauranter i de 38 kommuner, der er underlagt udvidede restriktioner, til undsætning.

Aftalen genindfører ordningen om lønkompensation, men med nogle justeringer.

Restauranterne får nemlig mulighed for at hjælp med at betale lønnen, selv om ikke alle ansatte sendes hjem.

Dermed kan restauranterne beholde dele af personalet i arbejde, mens de sælger takeaway, samtidig med at tjenere og lignende kan sendes hjem med lønkompensation fra staten.

I de 38 kommuner har myndighederne forbudt restauranter og beværtninger at tage imod gæster frem til 3. januar. Med de må godt sælge ud af huset.

Men det vil i så fald bringe eksempelvis restauranter på kant med kravene, der skal opfyldes for at få adgang til lønkompensation.

Det er derfor, at ordningen genindføres med en justering.

I en pressemeddelelse om aftalen fra Beskæftigelsesministeriet står der, at parterne også er enige om, at aftalen kan udvides til flere kommuner, hvis de rammes af restriktioner som de 38.

De 38 kommuner, der i første omgang er ramt, ligger hovedsageligt omkring København eller på Sjælland, men også Odense og Aarhus er inkluderet.

- Jeg er glad for, at parterne igen tager ansvar for hurtigt at genindføre lønkompensation i de 38 kommuner, som er underlagt skærpede restriktioner, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

Også arbejdsgivernes repræsentant, Jacob Holbraad, er tilfreds, men understreger, at aftalen ikke er gratis for de virksomheder, der benytter den.

Aftalen gælder ikke kun for virksomheder i de 38 ramte kommuner. Der er også virksomheder, der ikke ligger i de 38 kommuner, men som er leverandører til virksomheder i de 38 kommuner. De bliver også omfattet af hjælpen.

Ordningen om lønkompensation betyder, at staten bidrager med enten 75 eller 90 procent af lønomkostningerne til de ansatte, der er omfattet af aftalen.

Der er dog et loft, der betyder, at der maksimalt dækkes 30.000 kroner om måneden for hjemsendte medarbejdere.

/ritzau/