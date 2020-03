Regeringen kræver frisører og storcentre lukket

En lang række butikker og forretninger skal lukke fra onsdag formiddag, oplyser statsministeren.

Som et af de seneste tiltag mod spredningen af coronavirusset i Danmark har regeringen besluttet at kræve en række butikker lukket. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

Kravet gælder fra onsdag klokken 10.00.

Det gælder blandt andet steder som natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, frisører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt.

Fødevarebutikker er undtaget og vil fortsat være åbne, oplyser Mette Frederiksen.

For restauranter og caféer vil det være muligt at levere takeaway - altså mad til udbringning - men selve spisestederne vil også blive lukket, lyder det fra statsministeren.

Lukningerne gælder indtil 30. marts.

Tiltagene er de seneste i regeringens og myndighedernes indsats for at inddæmme spredning af smitte med coronavirus.

- Det er alvor nu, siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på pressemødet.

Ifølge Dansk Erhverv understreger tiltagene, at situationen er alvor. For den kommer til at blive dyr for hans medlemmer, siger direktør Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

- En lang række virksomheder, som allerede var i knæ, står til at blive slået helt ned under gulvbrædderne. Det her gør ondt, det kan jeg lige så godt sige, siger han.

- Vi skal stå sammen i kampen mod coronavirusset. Vi må gøre det, der skal til, for at komme coronaen til livs. Der skal mere til end det, der hidtil er gjort.

- Det må og skal vi alle anerkende og bakke op om. Det er vigtigt, at vi strammer op. Hele Danmark må følge den samme linje og gøre det rigtige her. Det kan vi godt.

Ifølge Brian Mikkelsen betyder de nye tiltag, at der bliver behov for mere vidtgående hjælp til erhvervslivet.

- De hjælpepakker, vi har set indtil nu, står ikke mål med virksomhedernes udfordringer, siger han.

