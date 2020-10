Regeringen kræver mundbind i biografen og supermarkedet

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortæller om flere restriktioner om mundbind på offentlige steder.

Regeringen skærper fra på torsdag i næste uge kravene til brug af mundbind under coronakrisen.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag aften, der bliver afholdt i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg.

Fra torsdag skal danskerne bære mundbind eller visir, når de færdes på endnu flere offentlige steder end i dag.

Det betyder, at man fremover skal iføre sig et mundbind, hvis man skal en tur i supermarkedet eller på apoteket. Det gælder foreløbig frem til 2. januar næste år.

Hidtil har man skullet bære mundbind eller visir, når man står op og bevæger sig rundt på en restaurant, bar eller café. Det samme gælder i for eksempel bagerforretninger og konditorier, og når man har hentet takeaway.

Ligeledes har det været obligatorisk for danskere at bruge mundbind eller visir, når de færdes i den kollektive trafik.

Børn under 12 år og andre, for eksempel personer med fysiske eller mentale svækkelser, har dog været undtaget fra reglerne.

Coronarestriktionerne om mundbind stod til at udløbe med udgangen med oktober, men de bliver nu altså forlænget med lidt over to måneder.

/ritzau/