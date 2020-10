Regeringen kræver negativ coronatest fra udenlandsk arbejdskraft

Der bliver indført nye krav, fordi andelen af smittede med polsk herkomst har været stigende de seneste uger.

Fra på mandag skal arbejdstagere fra udlandet have en negativ coronatest med sig for at få lov at krydse den danske grænsen. Det gælder personer, som kommer fra højrisikolande for at arbejde i Danmark.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Kravet kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag aften annoncerede, at der vil blive sat ind mod smitte blandt vandrende arbejdstagere.

Testen må maksimalt være tre døgn gammel. Det kommer dog ikke til at gælde personer, som pendler, og godstransport.

De seneste uger har der været en stigende andel af personer med polsk herkomst blandt de smittede. Der er den seneste uge set 172 tilfælde med tilhørsland Polen. Det svarer til 5,2 procent af alle påviste tilfælde i Danmark.

Der er også eksempler på, at smitten har spredt sig blandt vandrende arbejdstagere, der hvor de bor.

- Vi har for nylig set smitten sprede sig blandt vandrende arbejdstagere, og den situation tager vi jo meget alvorlig, lød det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde lørdag.

- Det er derfor at vi indfører en række krav til udenlandsk arbejdskraft, så vi ikke importerer smitten med arbejdskraft, som kommer udefra, siger han.

Der vil også blive indført et skærpet tilsyn med arbejdspladser med meget udenlandsk arbejdskraft og med arbejdstagernes boligforhold.

Desuden åbner regeringen for, at arbejdsgivere kan kræve, at medarbejdere tager coronatest.

Den konkrete model skal diskuteres med arbejdsmarkedets partier i næste uge.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad pointerer, at vandrende arbejdstagere er vigtige for dansk erhvervsliv. De nye krav ikke må blive en stopklods.

- Hvis vi ikke kan få udenlandske medarbejdere, vil det koste vækst og velstand, udtaler Jacob Holbraad i en pressemeddelelse.

- Derfor er det positivt, at grænsependlere, der dagligt krydser grænsen fortsat kan komme uhindret til Danmark.

- Samtidig er det vigtigt, at vi ikke lægger uhensigtsmæssige begrænsninger på øvrige vandrende arbejdstagere, når de skal krydse grænsen, samt at de nye regler indføres i et tempo, hvor virksomhederne kan følge med.

/ritzau/