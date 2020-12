Regeringen laver grøn skattereform uden Enhedslisten

Sammen med støttepartierne De Radikale og SF samt Venstre og De Konservative præsenteres aftale tirsdag.

Regeringen, Venstre, De Radikale, SF og De Konservative er enige om en grøn skattereform.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Selve aftalen og detaljerne i den præsenteres tirsdag klokken 15.30. Anført af finansminister Nicolai Wammen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S).

Det er dog værd at bemærke, at støttepartiet Enhedslisten ikke er med i aftalen efter forhandlinger mandag.

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, kalder aftalen for "et voldsomt svigt på klimaområdet". Blandt andet fordi aftalen ikke indeholder en CO2-afgift. Ifølge Enhedslisten i hvert fald. Ritzau kender ikke detaljerne i aftalen.

Netop en CO2-afgift er dog et hovedpunkt i en grøn skattereform. En CO2-afgift var i øvrigt ikke med i regeringens udspil.

Tværtimod skrev regeringen i sit udspil, at "det endnu ikke er muligt at lave en tilstrækkelig god beskatningsmodel for en CO2-afgift, der kan virke i praksis."

Mandag gentog Venstre, De Konservative og De Radikale Venstre deres krav om en ensartet CO2-afgift, der er fuldt indfaset i 2030.

En CO2-afgift skal være medvirkende til målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Regeringen fremførte i sit udspil, at der vil være praktiske udfordringer med at beskatte CO2-udledningen. Som eksempel pegede regeringen på de dele af landbruget, hvor udledningen ikke stammer fra energiforbrug.

I stedet foreslår regeringen nu at hæve energiafgiften i stedet.

/ritzau/