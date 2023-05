Regeringen lemper på visumregler

Regeringen vil lempe på visumregler, så det bliver lettere for danske virksomheder at få forretningsforbindelser til landet.

Det skriver Børsen.

Ifølge mediet lægger udlændinge og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i et høringssvar op til, at regeringen vil gennemføre en ændring af bekendtgørelsen af udlændinges adgang til Danmark.

Et centralt punkt bliver her, at udlændinge, der kommer til landet for at arbejde gennem et forretningsvisum, fritages for et krav om en arbejdstilladelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge mediet kan ændringen gennemføres uden om Folketinget.

I første omgang kommer regelændringen til at gælde for udlændinge, der er ansat i et dansk datterselskab i udlandet hos en virksomhed, der har mindst 50 ansatte i Danmark.

Den ansatte kan med ændringen gennem en ansøgning om forretningsvisum komme til Danmark og arbejde i moderselskabet i to adskilte perioder af højst 15 arbejdsdages varighed hver inden for 180 dage.

Det er noget, man glæder sig over i Dansk Erhverv.

- Det er en virkelig god nyhed, vi har fået her. Det har på grund af en skærpet praksis på danske ambassader været vanskeligt for mange virksomheder at afholde møder med deres udenlandske medarbejdere på dansk grund, skriver administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, i en mail til Ritzau.

Generelt har reglerne for tildeling af forretningsvisum været kritiseret af mange virksomheder, skriver Børsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er min forventning, at den regelændring, vi har lagt op til, i vidt omfang vil løse disse udfordringer, skriver Kaare Dybvad Bek til mediet.

Selv om man i Dansk Erhverv er tilfreds med regelændringen, ønsker man stadig lempelser på andre områder.

- Der er et fortsat behov for at se på mulighederne for lempelser af erhvervsvisumreglerne for et større spænd af virksomheder, en modernisering af den såkaldte montørregel, regler for korttidsophold med videre.

- Men udspillet her er et godt første skridt i en rigtig retning, lyder det fra Brian Mikkelsen.

/ritzau/