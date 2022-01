Regeringen lokker blå partier med øget skattelettelse

Et beløb til at øge beskæftigelsesfradraget kan blive seks gange større end først foreslået af regeringen.

De borgerlige partier er fredag indbudt til forhandlinger med regeringen om en reform, der skal lette den aktuelle knibe med mangel på arbejdskraft.

På bordet til De Konservative, Venstre, De Radikale og Nye Borgerlige vil blandt andet ligge et forslag om en øget skattelettelse i bunden knyttet til en aftale om udenlandsk arbejdskraft, som er et af flere forslag til at løse udfordringen.

Regeringen vil fredag tilbyde de borgerlige partier en større skattelettelse, der udmøntes på beskæftigelsesfradraget på 1,2 milliarder, erfarer Ritzau. Tidligere lød udspillet fra regeringen på 200 millioner - altså nu seks gange så meget.

Man vil sænke den beløbsgrænse, der er sat for arbejdskraft uden for EU. Grænsen er 448.000 kroner i dag. Det betyder, at en arbejdsgiver i dag skal tilbyde en årsløn på mindst 448.000 kroner for at hente arbejdskraft uden for EU.

Den ventes at kunne sænkes til omkring 370.000 kroner, selv om statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere har lovet, at den ikke vil blive sænket. Hun sagde dog i sin nytårstale, at det alligevel kunne komme på tale.

Regeringen har samtidig med SF, De Radikale og Dansk Folkeparti et ret smalt flertal for en aftale om blandt andet at sænke dagpengene for nyuddannede, og forhøje dagpengene i nogle måneder når en person bliver ledig.

Hvis De Konservative skal støtte noget, så skal en aftale omfatte dagpengene, som regeringen i øjeblikket har et smalt flertal med SF, Radikale og Dansk Folkeparti om. Det slår finansordfører Rasmus Jarlov (K) fast før mødet.

- Vi har ikke lyst til at forhøje dagpengene. Det går os meget imod at forhøje dagpengene, derfor skal der være andre elementer, der er positive for dansk økonomi, hvis vi skal se os selv i det, siger Rasmus Jarlov.

Han afviser, at De Konservative vil støtte andre elementer af en aftale, hvis ikke dagpenge er en del af det.

/ritzau/