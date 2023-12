Regeringen mangler millioner til at kompensere landmænd

Fødevareminister Jacob Jensen (V) er havnet i et pengeproblem.

For der mangler 361 millioner kroner til at kompensere landmænd, der har ansøgt om at udtage lavbundsjord, skriver DR.

- Det er en meget overvældende overansøgning, der er kommet i forhold til de penge, der oprindelig var afsat, siger Jacob Jensen til DR.

- Derfor er vi nødt til at finde en løsning på, hvordan vi kommer i mål med at finde med den finansiering. Det håber jeg meget snart at kunne fremlægge en løsning for.

Udtagningen af lavbundsjord er helt essentiel for at nå landbrugets klimamål, da 40 procent af landbrugets årlige samlede CO2-udledning kommer fra lavbundsjorde.

Lavbundsjorde dannes i vådområder og indeholder meget kulstof. Når de dyrkes af landmænd, bliver de drænet. I den proces udledes der CO2 til atmosfæren.

Ved at udtage lavbundsjorde fra produktion og eksempelvis oversvømme dem, kan man stoppe udledningen og spare atmosfæren for den klimabelastning.

Fra politisk hold er det vedtaget, at der skal udtages 100.000 hektar lavbundsjord inden 2030.

Tal fra Fødevareministeriet fra november viste, at der foreløbig er udtaget 187 hektar.

Det er gennem frivillige aftaler mellem staten og landmænd, at lavbundsjord udtages.

I den seneste ansøgningsrunde er der søgt om tilskud til at udtage 11.000 hektar lavbundsjord, hvilket vil koste 411 millioner kroner, skriver DR.

Og da puljen blot er på 50 millioner kroner, mangler der altså 361 millioner kroner.

