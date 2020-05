Regeringen med forskellige udmeldinger: Mens udenrigsminister ikke vil bekræfte drab, harmes Mattias Tesfaye over Huda-sag

Regeringen vil på den ene side bruge Huda Ali Ahmads død til at stramme udlændingepolitikken, men vil på den anden ikke bekræfte drabet på den herboende syriske flygtning. Det får nu bred kritik fra Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti

Kristeligt Dagblad opruller i en artikelserie historien om den syriske flygtnings liv og død for at finde svar på, hvorfor hun skulle bøde for sin nyvundne frihed. Læs historien her.

Regeringen taler med to tunger i sagen om Huda Ali Ahmad – den herboende flygtning, der sammen med sin søn blev dræbt i det nordlige Syrien i februar.

Det mener en række partier i Folketinget, der nu har fået nok af udenrigsministers Jeppe Kofods (S) ugelange tøven i sagen.

De vil have Udenrigsministeriet til officielt at bekræfte, at Huda Ali Ahmad og sønnen Azad, der begge havde opholdstilladelse i Danmark og indtil februar boede i Langeskov på Fyn, er døde.

Mens Kristeligt Dagblad har kunnet dokumentere dødsfaldene – blandt andet gennem en officiel dødsattest og et interview med den syriske læge, der obducerede de to lig – har Udenrigsministeriet efter 11 uger og trods talrige henvendelser stadig ikke bekræftet, at Huda Ali Ahmad og hendes søn er gået bort.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har desuden ikke villet stille op til interview med Kristeligt Dagblad. Begrundelsen har været, at han ikke går ind i enkeltsager.

Det forbehold deler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tilsyneladende ikke. Alt imens udenrigsministeren har været tavs, har Mattias Tesfaye haft en anderledes og langt mere direktre tilgang til sagen.

Allerede den 1. maj udtalte han til Kristeligt Dagblad, at Huda Ali Ahmads drabsanklagede mand ikke skal have en hjemrejsebonus på over 100.000 kroner for frivilligt at have forladt Danmark.

”Det er helt, helt uholdbart. Jeg kan slet ikke forstå, at den danske stat skal betale penge til en mand, der stener sin kone og søn,” sagde Mattias Tesfaye.

Mattias Tesfaye har siden udtalt sig til flere medier om sagen, blandt andet Ritzau og TV2 News. Budskabet har ikke været til at tage fejl af: Huda Ali Ahmad er død, og derfor skal den såkaldte repatrieringslov ændres, så hendes drabssigtede mand, Hussein Abbas, ikke modtager sin hjemrejsebonus.

I lørdags bragte Kristeligt Dagblad desuden et længere interview med udlændinge- og integrationsministeren om sagen. Her talte Mattias Tesfaye om, at æresdrabet på Huda Ali Ahmad vidner om store problemer med negativ social kontrol i indvandrermiljøerne.

I sidste uge lød et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet til Kristeligt Dagblad nok en gang, at sagen undersøges.

Det får nu en række partier fra både venstre- og højrefløjen til at kræve, at udenrigsministeren kommer på banen. Hvordan kan den ene minister tale om dødsfald, som den anden minister ikke vil bekræfte, lyder spørgsmålet.

”Udenrigsministeriet skal selvfølgelig officielt konstatere, at Huda Ali Ahmad og hendes søn er myrdet. Det er mystisk, at integrationsministeren udtaler sig om sagen og bruger den til at ændre loven, mens Udenrigsministeriet ikke kan bekræfte dødsfaldene,” siger Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører i Dansk Folkeparti.

Ifølge DF-ordføreren er det en forudsætning for at gå videre med sagen og en ændring af repatrieringsloven, at Udenrigsministeriet verificerer de to dødsfald.

”Det er den samme regering, og de taler forhåbentlig sammen. Der burde være mere koordinering,” siger Pia Kjærsgaard.

Mads Fuglede, udlændinge- og integrationsordfører i Venstre, stemmer i.

”Udenrigsministeriet må få ryddet op i den her sag. Det er åbenlyst, at kvinden er død. Ministeriet skal lukke sagen, så vi kan få lukket hullet repatrieringsloven. Det kan ikke være så svært,” siger Mads Fuglede.

Også De Radikale mener, at regeringen bør tale med én samlet stemme i sagen.

Blandt andet er det vigtigt for at få afklaret fremtiden for Huda Ali Ahmads tvillingepiger på fire år, lyder det fra udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

”Det ser mærkeligt ud, at regeringen med den ene hånd er klar til at stramme loven om repatriering og dermed tage konsekvensen af den her sag, men med den anden hånd ikke kan bekræfte de to dødsfald. Forudsætningen for at komme videre og hjælpe resten af familien er, at man anerkender dødsfaldene,” siger han.

Mandag spurgte Kristeligt Dagblad igen udenrigsministeren om en kommentar, men Jeppe Kofod har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet sendte Udenrigsministeriet kort inden avisens deadline følgende skriftlige svar:

”Grundet den nuværende situation i Syrien har Udenrigsministeriet ikke formelt kunne få bekræftet det hændelsesforløb, der er skitseret i Kristeligt Dagblad. Desuagtet har Udenrigsministeriet grund til at antage, at Huda Ali Ahmad og hendes søn er døde. Udenrigsministeriet er i dialog med relevante danske myndigheder og vil fortsat forsøge at bistå disse med at få klarlagt sagens faktiske forhold.”

Det er nu 11 uger siden, at 26-årige Huda Ali Ahmad og otteårige Azad blev dræbt.

