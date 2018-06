Regeringen og DF enige om to nye kanaler i medieaftale

To nye public service-kanaler og bedre vilkår for digitale nyhedsmedier er blandt punkterne i ny medieaftale.

Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier, to nye public service-kanaler, en forøgelse af publics ervice-puljen til 101 millioner kroner, øget støtte til den regionale og lokale nyhedsformidling i hele landet, en afskaffelse af licensen og støtte til dansk film samt fokusering af DR.

Sådan lyder nogle af de vigtigste elementer i den medieaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om natten til fredag.

Kulturminister Mette Bock (LA) kalder aftalen "meget ambitiøs".

- Den sikrer tidssvarende rammer og bedre balance mellem statslige og private medier, gamle og nye medier, landsdækkende og lokale medier samt ældres og unges medieforbrug.

- Og jeg glæder mig ikke mindst over det forhold, at vi får styrket kulturudbuddet i det danske medielandskab, udtaler hun til Ritzau.

Et af punkterne i aftalen handler om, at DR skal gå fra at være en mediemastodont til en kulturinstitution.

- DR skal tage afsæt i det øgede digitale brug ved distributionen af DR’s indhold og reducere udbuddet af flow-tv-kanaler fra seks til fire. Der vil fremover blive en øget gennemsigtighed i DR's økonomi, udtaler Mette Bock.

/ritzau/