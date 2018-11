Regeringen og DF er rygende uenige om ny FN-erklæring

DF frygter, at der vil blive åbnet for mere arbejdsmigration, hvis Danmark underskriver ny erklæring.

Vil den gøre det lettere at sende afviste asylansøgere hjem? Eller vil den tvinge Danmark til at tage imod migranter fra Afrika, der kommer hertil for at arbejde.

Regeringen og Dansk Folkeparti er rygende uenige om, hvad en FN-erklæring ved navn Marrakecherklæringen vil betyde for Danmark.

Faktisk er de så grundlæggende uenige om, hvad der egentlig står i erklæringen, at regeringen nu vil udarbejde et papir, der så at sige skærer det ud i pap.

Det fortæller finansminister Kristian Jensen (V) efter finanslovsforhandlinger lørdag, hvor DF har bragt spørgsmålet om Marrakecherklæringen ind til forhandlingsbordet.

DF mener ikke, at Danmark bør underskrive erklæringen. Det er ellers meningen, at det skal ske til december.

- Den lægger op til, at Danmark politisk bliver forpligtet til at sikre mere lovlig migration fra Afrika, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

- Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at vi synes, det er en dårlig idé.

Kristian Jensen afviser DF's udlægning af erklæringen. Der er tale om en erklæring, hvor en række lande binder sig til at tage deres egne statsborgere tilbage, lyder hans udlægning.

- Vi underskriver ikke en erklæring, der vil tillade flere migranter at komme ind på det danske arbejdsmarked, end det danske folketing har besluttet, siger han.

- En stor del af de problemer, vi har med afviste asylansøgere, er, at landene ikke ønsker at tage deres egne statsborgere tilbage.

- Hvis vi kan få en erklæring, hvor de forpligter sig til det, vil det gøre det nemmere at få nogle af dem, der er blevet afvist som asylansøgere, tilbage til deres hjemland.

DF henviser til, at lande som Polen og Ungarn også har store betænkeligheder ved FN-erklæringen.

Erklæringen ligger offentligt tilgængelig på internettet og indeholder både passager om at fremme lovlig migration og afsnit om hjemsendelser. Hvad formuleringerne nærmere bestemt betyder for Danmark, skal regeringens papir gerne give DF svar på.

/ritzau/