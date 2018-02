Regeringen og DF letter skatten med fem milliarder

Det blev ikke til historiske skattelettelser i aftalen mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti.

VLAK-regeringen og DF er enige om at lette skatten med fem milliarder kroner.

Det fastslår finansminister Kristian Jensen (V), efter at blå blok tirsdag indgik den længe ventede skatteaftale.

Med aftalen sætter parterne punktum efter et opslidende forhandlingsforløb, hvor regeringspartiet Liberal Alliance før jul en overgang truede med ikke at stemme for finansloven, hvis ikke de fik "historiske" skattelettelser.

- Jeg glæder mig over, at vi i dag har lavet en aftale, der løser samspilsproblemet og samtidig sikrer, at folk i lavtlønsgruppen har et incitament til at arbejde, siger Kristian Jensen.

/ritzau/