Regeringen og flere partier enige om reform med færre SU-klip

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om en ny SU-reform.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse mandag aften.

Regeringens forslag til reform af SU-systemet omfatter blandet andet fem nye initiativer.

- Jeg meget tilfreds med, at regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at SU til normeret tid er rimeligt, siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund i pressemeddelelsen.

- Det vil vi afspejle med et mere fornuftigt og rimeligt SU-system, der både giver mulighed for at få SU under uddannelsens længde og gode muligheder for lån, hvis behovet opstår, fortsætter hun.

Af regeringen foreslås det blandt andet, at alle studerende fremover tildeles SU-klip, der svarer til længden på den pågældende uddannelse.

Det foreslås også, at den maksimale SU-ramme skæres ned til 58 klip, som svarer til en uddannelse på 5 studieår. I dag er den på 70 klip.

Justeringen vil således berøre studerende, der ender med at skulle studere i samlet set mere end 5 studieår, fordi de eksempelvis skifter studie.

/ritzau/