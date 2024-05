Regeringen og kommunerne er enige om økonomiaftale

Regeringen og kommunerne er enige om en økonomiaftale for 2025.

Finansministeriet inviterer derfor til doorstep fredag klokken 11. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Her vil finansminister Nicolai Wammen (S), indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og ældreminister Mette Kierkgaard (M) være til stede fra regeringen.

Formand Martin Damm (V) og næstformand Jacob Bundsgaard (S) deltager fra Kommunernes Landsforening.

I løbet af de seneste uger, mens der har været forhandlinger, har der været meldinger fra Wammen, som måske indikerer, at kommunerne kan se frem til et større økonomisk løft end normalt i forhold til næste års økonomi.

Eksempelvis er det finanspolitiske råderum opjusteres med 11,25 milliarder kroner frem mod 2030. Det skyldes særligt, at flere unge og ældre, ikkevestlige indvandrere og udlændinge er i arbejde.

Råderummet er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2030 og er altså en forudsigelse af, hvor mange penge der kan bruges.

Det samlede råderum er ifølge den seneste fremskrivning på knap 58 milliarder kroner.

Wammen afviste over for Ritzau at svare på, hvad pengene skal bruges på. Men til TV 2 News sagde Wammen, at de skal til gå til velfærd og kommuner og regioner, mens en del af beløbet også skal afsættes til finanslovsforhandlingerne senere på året.

Desuden meddelte Wammen tidligere på ugen, at regeringen vil skære 1000 årsværk i den statslige administration fra 2025. Og i årene efter skal det tal stige og endnu flere statslige arbejdspladser nedlægges.

Fra kommunerne - og regionerne, som ligeledes er i gang med at forhandle en økonomiaftale med regeringen for 2025 - har det længe lydt, at det var skævt, at man i kommuner og regioner skulle effektivisere og spare i det nære, når staten går fri.

- Vi vil derfor reducere vores statslige administration med 1000 årsværk det første år og følge op med endnu flere i de efterfølgende år, sagde Wammen.

