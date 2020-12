Regeringen ønsker alle unge coronatestet i 17 hovedstadskommuner

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at der bliver sat ekstra mandskab af til test af unge før jul

Regeringen laver fra onsdag særlige tiltag for at få testet unge i alderen 15-25 år i 17 hovedstadskommuner for covid-19 inden jul.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på et pressemøde.

- Vi sætter ekstra mandskab af, så alle unge i de her kommuner kan blive testet inden jul.

- Det er op mod 200.000 tests i kommunerne. Vi vil komme ud til uddannelser og gøre alt, hvad vi kan, siger han.

Baggrunden for tiltaget er, at der har været en bekymrende stigning blandt unge, der er blevet testet positive for coronavirus.

Blandt de 17 kommuner er Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

- Der er en særlig høj smitte blandt unge mennesker. 26 procent af de smittede i København er unge.

- Jeg ved, det er en svær tid. Man savner venner og fester. Men det er helt afgørende, at vi holder sammen og holder fast lige nu. Ikke mindst fordi en vaccine står for døren, siger Magnus Heunicke.

Sundhedsministeren understreger, at der er tale om en opfordring til de unge, som han håber, at de vil følge. Det er altså ikke en ordre til de unge.

Den intensiverede indsats for at teste de unge begynder onsdag - i første omgang i Ishøj Kommune og Brøndby Kommune.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ser tiltagene som en logisk konsekvens af en bekymrende udvikling.

- Når vi kigger ned på den store københavnske epidemi - som jeg kalder den - så ser vi en bekymrende udvikling, som vi ikke ser i andre regioner, siger han.

/ritzau/