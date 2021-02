Regeringen ønsker testkapacitet til fuld genåbning

Kommuner skal være klar til at teste på landets skoler, så ældre elever måske kan vende tilbage.

Hvis folkeskoler og grundskoler skal kunne åbne, skal kommunerne være klar til at teste elever og lærere.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) efter møde med landets borgmestre mandag.

Her har regeringen ikke meldt ud, at skolerne rent faktisk åbner for de ældste elever, men det er en mulighed. Derfor skal testkapaciteten gerne være klar 1. marts.

Spørgsmål: Det lyder som en mangedobling, hvis man skal teste de ældre elever. Det er måske 60.000-70.000 elever, der så skal testes. Hvordan er det realistisk at fordoble testkapaciteten i Danmark på en uge?

- Jamen det er det, fordi vi har haft åbent for 0. – 4.-klasse, hvor kommunerne har etableret testkapacitet for personalet til den gruppe. Det har faktisk vist sig at fungere ret godt. Det er i virkeligheden det system, man bygger videre på, siger Nick Hækkerup.

Spørgsmål: Er det en forudsætning, for at skolerne kan åbne, at de kan teste elever og lærer to gange om ugen?

- Det er noget af det, vi sidder og arbejder med. Vi ved allerede nu, at test er en utrolig vigtig ingrediens i at kunne åbne samfundet igen. Derfor skal vi selvfølgelig nå bredt ud med det, siger Nick Hækkerup.

Regeringen har samtidig diskuteret muligheden for at få den samlede testkapacitet i landets 98 kommuner op på et niveau, hvor man kan lave en fuld genåbning af Danmark.

- Vi har talt med kommunerne om at lave en testkapacitet, der er så stor, at man kan åbne det hele. Sådan kommer det næppe til at gå, men så er man forberedt til det, der måtte være sundhedsmæssigt belæg for at åbne.

- Der vil kommunerne være klar til at løfte opgaven sammen med os og regionerne, siger Nick Hækkerup.

Den markante udvidelse af testkapaciteten sker på et tidspunkt, hvor stadig flere bliver vaccineret, og forårets komme måske vil dæmpe virus. Justitsministeren afviser dog, at den øgede testkapacitet kan vise sig at blive overflødig:

- Nej, fordi test er en af de vigtige forudsætninger for at kunne åbne ved siden af vaccinerne. Det er klart, at måtte vi komme frem til sommer, alle er vaccineret, og sygdommen er væk, så aftager behovet for at teste selvfølgelig.

- Men der kan komme nye mutationer, så det bliver nødvendigt at teste. Der er det altså godt, at vi har bygget et system op, så vi kan holde samfundet åbent, ved at sikre at vi kan teste, siger Nick Hækkerup.

