Regeringen opretter nye autismeklasser

Hvis man lider af autismespektrum-forstyrrelser, er der ikke nødvendigvis faglige eller intellektuelle hindringer for, at man kan få en uddannelse og siden et job og bidrage til samfundet. Alligevel havner mange uden for arbejdsmarkedet, fordi de sociale rammer på ungdomsuddannelserne i form af klasser med 28 elever er for svære at passe ind i for denne gruppe. Rundt om i landet er der derfor oprettet særlige ASF-klasser - klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelsen - med højst 12 elever, men antallet af klasser har hidtil slet ikke dækket efterspørgslen.

Dette er baggrunden for, at regeringen netop har besluttet at hæve antallet af ASF-klasser med 40 procent fra 14 til 20 klasser på landsplan. Beslutningen er truffet, efter at Kristeligt Dagblad sidste år omtalte manglen på ASF-klasser.