Regeringen opretter pulje til Ukraines særlige krigsbehov

Der er en nyskabelse i den seneste donationspakke til det krigshærgede Ukraine, som er på i alt 7 milliarder kroner.

Der oprettes en industripulje på 1,75 milliarder kroner. Formålet er, at Danmark skal hjælpe med at opfylde de konkrete behov, der opstår i Ukraine.

Den kan bruges til at få den danske forsvarsindustri "op i gear" i forhold til at understøtte Ukraines militær, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) på et pressemøde.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) følger op og siger, at den aktuelle donation er den største, Danmark har givet.

- Det understreger desværre, at det er en langvarig konflikt, vi oplever i Ukraine, siger han.

Den donation, som forsvarsministeren torsdag har præsenteret for Folketingets partier i Det Udenrigspolitiske Nævn, kommer desuden til at indeholde luftforsvar, kampvogne, droner og ammunition.

Disse våben nævnte statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag, da hun mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ved et nordisk topmøde i Oslo - altså før et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn torsdag.

Lars Løkke Rasmussen afviser dog, at Mette Frederiksen har givet præmature meldinger, og at Det Udenrigspolitiske Nævn ikke var orienteret på forhånd.

- Det er sådan, at statsministeren var i Udenrigspolitisk Nævn for nogle dage siden, hvor hun orienterede helt overordnet om den rådføring, forsvarsministeren og jeg har lavet med Udenrigspolitisk Nævn i dag.

- Så Udenrigspolitisk Nævn var fuldt orienteret på det niveau, statsministeren i går orienterede om i Oslo.

Donationen kommer fra Ukrainefonden. Der er omkring 31 milliarder kroner tilbage i fondens reserve for 2024-2028.

- Når det er sagt, har vi udmøntet alle de penge, der var afsat i 2023 til Ukraine og militære donationer. Så med denne pakke er der ikke flere penge tilbage.

- Når vi ser ind i 2024, er der stadig penge, der skal udmøntes. Men vi har - synes jeg - givet et substantielt bidrag, der kommer til at gøre en forskel.

