Regeringen overvejede i februar at evakuere pige fra Syrien

Ekspertvurdering fik i februar regeringen til at overveje at evakuere pige fra Al-Roj-lejren. Det skete ikke.

Efter længere tids modstand blev regeringen først for nylig enig med et flertal i Folketinget om at undersøge mulighederne for at hente børn med dansk tilknytning hjem fra den syriske fangelejr Al-Roj.

Men nu kan Politiken afsløre, at regeringen allerede for mere end to måneder siden overvejede at evakuere et af børnene. Det drejer sig om en 4-årig pige ramt af posttraumatisk stressforstyrrelse - eller bare ptsd.

Forklaringen skal være kommet fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et lukket samråd i Folketinget 4. februar. Politiken er bekendt med indholdet fra et notat fra samrådet.

Ifølge notatet forklarede Kofod på samrådet, at Udenrigsministeriet 28. januar havde modtaget en vurdering fra en dansk ekspert i børnepsykiatri.

Ministeriet havde bedt eksperten gennemgå tidligere lægefaglige vurderinger, hvor pigen var blevet diagnosticeret med ptsd.

Med den danske ekspertvurdering som udgangspunkt slog udenrigsministeren på det lukkede samråd følgende fast:

- På den baggrund er det Udenrigsministeriets vurdering, at pigen falder inden for regeringens linje for, hvornår en eventuel medicinsk evakuering til Danmark skal overvejes, skriver Politiken.

På trods af det opholder pigen sig mere end to måneder senere fortsat i Al-Roj-lejren.

Til Politiken oplyser Udenrigsministeriets pressetjeneste, at ministeren ikke har nogen kommentarer, da han ikke kommenterer personsager.

Ministeriet vil derudover hverken be- eller afkræfte indholdet af drøftelser på lukkede samråd.

/ritzau/