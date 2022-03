Regeringen overvejer forbud mod cigaretkøb for alle født efter 2010

Et forbud på livstid mod køb af tobaksprodukter for alle født efter 2010 kan blive del af ny sundhedsreform.

Regeringen arbejder på et forslag om, at børn og unge født efter 2010 aldrig skal kunne købe cigaretter eller andre tobaksprodukter.

Det erfarer Altinget og B.T. fra flere kilder.

Begge medier skriver, at regeringen overvejer at gøre det til en del af et kommende udspil til en sundhedsreform.

Forslaget er ifølge Altinget allerede varslet over for en række organisationer.

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, siger til det politiske netmedie, at det vil være "et kvantespring" for Danmark og for folkesundheden.

Regeringen har tidligere meddelt, at udspillet præsenteres i første kvartal af i år.

/ritzau/