Regeringen overvejer hårdere straf for trusler mod ytringer

Ytringsfrihedskommissionen har aflagt betænkning, der overordnet mener, at ytringsfriheden har gode forhold.

Ytringsfrihedskommissionen, der har arbejdet i flere år, har leveret sin betænkning. Den konkluderer, at ytringsfriheden "overordnet har gode forhold".

Den konkluderer dog også, at ytringsfriheden har udfordringer, der blandt andet er ytringssikkerhed. Det vil sige forsøg på at forhindre folk i at ytre sig via chikane, vold eller terror.

- Betænkningen spænder vidt, og regeringen vil sørge for at have kommissionens synspunkter med i det videre politiske arbejde.

- Jeg kan dog allerede nu sige, at regeringen vil se på, om der er behov for at skærpe straffen for trusler, der skal forhindre andre i at ytre sig og deltage i den demokratiske debat.

- For ytringsfriheden er en ret, som vi ikke skal tage for givet, og derfor skal vi som samfund tage markant afstand fra trusler mod ytringsfriheden, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i en kommentar.

/ritzau/