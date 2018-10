Regeringen overvejer loft over familiesammenføring igen

Dansk Folkeparti har sendt regeringen hjem med lektier for efter fredagens forhandlinger om finansloven.

Midlertidigt betyder midlertidigt.

Den formulering er blevet central i forhandlingerne om næste års finanslov, hvor Dansk Folkeparti kræver, at flere flygtninge skal sendes hjem.

Noget usædvanligt har DF ikke taget konkrete forslag med til første forhandlingsholmgang om udlændingestramninger fredag. I stedet har partiet bedt regeringen om at lægge sine idéer frem.

Men efter mødet hos finansminister Kristian Jensen (V) er DF's gruppeformand, Peter Skaarup, ikke tilfreds endnu.

- Regeringen må i arbejdstøjet. Bolden ligger hos regeringen, siger Skaarup.

- Den har haft 13 måneder, siden vi første gang talte om det her, siger han med henvisning til, at det er over et år siden, at DF første gang rejste ønske om det, partiet betegner som et paradigmeskift i udlændingepolitikken.

Da Folketinget åbnede i begyndelsen af oktober, vedtog DF og regeringen en fælles erklæring om, at midlertidigt ophold også reelt skal være midlertidigt.

Det er den erklæring, DF mener, at regeringen nu må leve op til. I dag er det nemlig ni ud af ti flygtninge og familiesammenførte, der bliver permanent i Danmark, har regeringen tidligere oplyst.

Skaarup siger, at DF har sendt regeringen hjem med lektier for i weekenden.

Og noget af det, som finansministeren vil kigge nærmere på, er muligheden for at indføre et loft over familiesammenføringer efter tysk forbillede. Et notat fra regeringen beskriver ellers ifølge Jyllands-Posten, at det næppe vil få den store effekt.

Men Kristian Jensen vil overveje idéen en gang til, lader han forstå.

- Det er ikke så enkelt, som det nogle gange kan lyde. Vi har påpeget de udfordringer, der er. Det har DF bedt os overveje nogle alternativer til, siger han.

- Jeg tror, at et er muligt at nå hinanden. Vi lytter til, hvad der bliver sagt.

/ritzau/