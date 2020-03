Regeringen planlægger hastelov for forsamlingsforbud

Regeringen vil torsdag fremsætte et lovforslag, der vil gøre forbud mod større forsamlinger muligt.

Regeringen vil torsdag fremlægge en hastelov for Folketinget, der skal gøre det muligt at forbyde større forsamlinger på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Et flertal i Folketinget har tidligere onsdag krævet, at statsminister Mette Frederiksen (S) satte sig i spidsen for at indføre det.

Der har ikke tidligere været lovhjemmel for at forbyde større forsamlinger, siger politisk ordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen.

- Som statsminister Mette Frederiksen bebudede allerede i går (tirsdag. red.), så vil regeringen gennemføre hastelovgivning. Et af elementerne er muligheden for at lave et generelt påbud om ikke at afholde arrangementer af en vis størrelse.

- Det har ikke været en mulighed, regeringen eller nationale sundhedsmyndigheder har haft, siger ordføreren, der glæder sig over, at der umiddelbart er stort flertal for en sådan lov:

- Partierne sparker her en åben dør ind. Det er kun positivt, at der er et stort flertal i Folketinget for at give regeringen den mulighed.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er helt sikker på, at Venstres 43 mandater i Folketinget vil kunne støtte op om forslaget.

- Jeg synes, at det lyder rigtigt positivt, at regeringen lytter til Folketingets partier, så man kan få fjernet den usikkerhed, der ligger i at lægge beslutningen ud til arrangører, siger formanden.

Et forbud mod større forsamlinger vil være et indgreb i forsamlingsfriheden. Derfor skal det også tages alvorligt, siger Jakob Ellemann-Jensen:

- Det er en ganske ekstraordinær situation. Derfor skal vi også behandle det med respekt og sørge for, at lovgivningen bliver med en solnedgangsklausul, så den kan blive ordentligt behandlet på et senere tidspunkt.

En solnedgangsklausul er, at en lov har en fastsat dato, hvor den skal genbehandles i Folketinget. Det kan man gøre, hvis det haster så meget med en lov, at der for eksempel ikke er tid til høringssvar.

Mette Frederiksen er flere gange blevet spurgt om, hvorfor man ikke løftede den skarpe opfordring til at aflyse større forsamlinger op til et decideret forbud. Statsministeren har svaret, at man følger myndighedernes anbefalinger.

Når en hastelov er på plads - hvilket kan ske på få dage - vil det så være op til regeringen, om loven skal benyttes.

- Det er med henblik på at kunne benytte sig at muligheden, at regeringen foreslår hastelovgivning.

- Hvordan det så skal gennemføres, og hvor mange det skal omfatte, er et spørgsmål om, hvad sundhedsmyndighederne finder frem til og er ikke en politisk beslutning, siger Jesper Petersen.

Tidligere onsdag sagde formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, om sin støtte til et forbud:

- Det er ikke rimeligt, at man beder private arrangører at vælge mellem folkesundheden og så at gå fra hus og hjem. Det er ikke rimeligt at sætte folk i den situation.

Til det henviser Jesper Petersen til den kompensationsordning, finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede tirsdag.

Her vil arrangører, der har valgt at aflyse allerede planlagte arrangementer i marts, kunne søge økonomiske kompensation hos staten.

