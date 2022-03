Regeringen præsenterer længe ventet sundhedsreform tirsdag

Regeringen vil præsentere sit længe ventede udspil til en sundhedsreform tirsdag på Rigshospitalet. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Sundhedsreformen, der skal adressere de markante udfordringer i sundhedsvæsnet, som blandt andet stigende levealder har udløst, har været på tegnebrættet længe. Og regeringen er blevet kritiseret for at have udskudt den.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede reformen allerede ved Folketingets åbning i 2020. Men så sent som 1. januar 2022 blev den udskudt igen.

Den 12. januar var Mette Frederiksen indkaldt til hastedebat i Folketinget af utålmodige partier på Christiansborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her opremsede statsministeren en række årsager til, at der er behov for en reform af sundhedsvæsenet, der er under pres. Og konkluderede:

- Vi vil derfor præsentere vores udspil til en sundhedsreform og indkalde til forhandlinger her i det første kvartal af det år, der lige er gået i gang.

I lang tid har regeringen stået på, at det var det forkerte tidspunkt at forhandle om en reform af sundhedsvæsnet, mens man har stået midt i en pandemi.

Men det argument er ikke blevet købt af oppositionen:

- Det har været en bunden opgave, og det tenderer til pligtforsømmelse, at man ikke har gjort noget ved det endnu, lød det fra Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, i december.

I efteråret samme år sendte 44 patientforeninger et åbent brev til regeringen, hvor de anførte, at tiden til snak er overstået. I den sammenhæng sagde Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, til Jyllands-Posten:

- Det er en skam, at Mette Frederiksen og company tilsyneladende ikke prioriterer sundhed særligt højt på den politiske dagsorden.

Sundhedsvæsnet har længe været under et markant pres. Ikke bare ændrer befolkningen sig, der har også været gennemført effektiviseringer i en lang årrække.

Behovet for en sundhedsreform har været en politisk varm kartoffel længe. Forud for det seneste Folketingsvalg i 2019 præsenterede daværende Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen et reformforslag.

Det indebar en nedlæggelse af regionerne, hvilket skabte voldsom ravage i egne rækker.

/ritzau/