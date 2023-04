Regeringen præsenterer model for hurtigere erstatning til minkavlere

Fødevareminister Jacob Jensen (V) vil fredag klokken 9.30 præsentere regeringens model, der skal sikre hurtigere udbetalinger af erstatninger til minkavlere. Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Præsentationen af modellen finder sted i Fødevareministeriet i København.

Regeringen meddelte i marts, at den ikke nåede at præsentere en model for udbetaling af erstatninger til minkavlerne i årets første kvartal trods et skriftligt og mundtligt løfte om, at det ville ske i "begyndelsen af 2023".

- Jeg er også frustreret over, at det er gået så langsomt, som det er, lige siden det blev en sag for efterhånden et par år siden. Det er også derfor, vi har skrevet det ind i vores regeringsgrundlag, sagde Jacob Jensen i marts.

Artiklen fortsætter under annoncen

I regeringsgrundlaget fra december sidste år skrev Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne: "Regeringen vil i starten af 2023 præsentere en model, der giver minkavlerne deres erstatninger og acontoudbetalinger hurtigere".

4. november 2020 besluttede regeringen, at 15 millioner mink i Danmark skulle aflives på grund af frygt for muteret coronavirus hos mink.

Eksperter mente, at det muterede virus kunne nedsætte effekten af en kommende coronavaccine.

Et midlertidigt forbud mod erhvervsmæssigt minkhold blev politisk vedtaget i slutningen af 2020. Det blev forlænget i 2021 til udgangen af 2022.

Minkavl har igen været tilladt siden 1. januar i år.

Der blev under S-regeringen lavet en politisk aftale om erstatning på op til 19 milliarder kroner til minkavlerne og berørte følgeerhverv.

/ritzau/