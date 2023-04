Regeringen præsenterer onsdag en række nye klimatiltag i forbindelse med et møde på Marienborg.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Ved mødet deltager ledere fra erhvervslivet, eksperter, interesseorganisationer og politikere.

Her vil regeringen drøfte den grønne omstilling med deltagerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den seneste klimarapport fra FN er alarmerende læsning. Der er behov for hurtig handling, og Danmark skal gå forrest.

- Regeringen vil have en markant udbygning af havvind. Og vi vil sikre, at vi når CO2 -reduktionsmålet for 2025, udtaler statsminister Mette Frederiksen (S) i pressemeddelelsen.

Mødet starter klokken 16.30, men klokken 16 vil der være doorstep med statsministeren, fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Tirsdag løftede Lars Aargaard i Berlingske sløret for en plan om massiv udbygning af havvind. Ministeren ligger op til, at 30 procent af Danmarks samlede havareal reserveres til havvindmøller. I dag er andelen 15 procent.

Samtidig lød det fra ministeren, at selskaber skal have lov til at sætte endnu flere vindmøller op per kvadratmeter havareal. Det kaldes på fagsprog "overplantning".

Regeringens planer kommer samtidig med åbningen af Power-to-X-udbud, der skal udmønte 1,25 milliarder kroner til produktionen af grøn brint. Produktion af den grønne brint er baseret på havvind.

/ritzau/