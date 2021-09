Regeringen præsenterer reformudspil tirsdag

Tirsdag kommer dagsordenen på Christiansborg til at handle om reformer. Regeringen har indkaldt til et pressemøde, hvor sløret skal løftes for et "reformudspil."

Pressemødet kommer til at foregå klokken 10.00 i Spejlsalen i Statsministeriet.

Ud over statsminister Mette Frederiksen (S) deltager også finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

De skal sammen præsentere et udspil med navnet "Danmark kan mere I". Det fremgår af en invitation til pressemødet.

Regeringen har længe varslet, at den agter at komme med udspil på reformer med et lidt længere sigte.

Ved sin seneste afslutningstale i Folketinget annoncerede statsministeren, at regeringen vil forsøge at få vedtaget en række reformer, der skal gøre Danmark "rigere", "grønnere" og "dygtigere".

Siden har regeringen blandt andet afholdt en konference. Her erklærede den, at den ville samle inspiration og gode idéer fra blandt andet erhvervslivet og fagforeninger.

Et tema kan blive at øge det, der kaldes arbejdsudbuddet. Det er den mængde arbejdskraft, der er til rådighed for virksomhederne.

I sidste uge indkaldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard arbejdsmarkedets parter til en drøftelse af, hvordan man akut kunne skaffe mere arbejdskraft.

Men i samme forbindelse annoncerede han, at drøftelser om ydelser og lignende ikke kom på bordet ved de samtaler. De hørte til i en diskussion om større reformer, sagde ministeren.

Om det er disse, regeringen tirsdag vil løfte sløret for, er dog ikke klart.

Ønsket om at skaffe mere arbejdskraft til det danske arbejdsmarked er stort fra dansk erhvervsliv. Blandt andet fra erhvervsorganisationen Dansk Industri.

- De danske virksomheder står midt i en historisk mangel på arbejdskraft, der skal sikre et varigt opsving til gavn for os alle, udtaler administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i skriftlig udtalelse.

- Derfor er vi selvfølgelig meget opsatte på, at regeringen kommer med løsninger, der vil virke med det samme.

Modsat har flere af regeringens støttepartier argumenteret for mindre fokus på det emne:

- Jeg synes, vi skal holde op med at tale så meget om arbejdsudbud, sagde SF's finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, i sidste uge - forud for regeringens finanslovsudspil.

