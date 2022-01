Regeringen presset til at tredoble kulturlivets forsamlingsloft

Et flertal i Folketinget har presset regeringen til at hæve loftet for antal personer til arrangementer i kulturlivet.

Det er blå blok samt regeringens støtteparti De Radikale, som har ønsket, at der eksempelvis i biografer, teatre, spillesteder og sportshaller skal kunne være op til 1500 siddende deltagere - delt op i tre sektioner a 500 personer - ved næste genåbning fra på søndag.

Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, siger til TV 2, at regeringen føjer sig flertallet.

Der er dermed tale om en tredobling i forhold til det, regeringen selv havde lagt op til onsdag. Nemlig 500 personer i alt.

Epidemikommissionen, der rådgiver Folketinget og regeringen om covid-19- epidemien, havde anbefalet 350 personer i alt.

/ritzau/