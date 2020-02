Regeringen retter sit eget udligningstal

* Onsdag fremlagde regeringen beregninger og data bag sit udspil til en ny ordning for økonomisk udligning mellem rige og fattige kommuner.

* Torsdag aften sendte social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en mail en beklagelse ud til alle Folketingets partier.

* Sagen var, at regeringen havde fremlagt et misvisende tal, hvilket betyder, at hovedstadsområdet skal betale 207 millioner kroner mere end de 1419 millioner kroner, som det fremgår af udspillet.

* Regeringen har taget udgangspunkt i 2020-tal med undtagelse af tilskuddet for nedgang i befolkningstallet. Det var udregnet som et treårigt gennemsnit. Opgørelsesmetoden burde have fremgået, erkendte Krag ifølge Politiken i mailen.

/ritzau/