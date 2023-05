Regeringen sætter gang i ny magtudredning i Danmark

Regeringen og Folketingets partier afsætter 41 millioner kroner over de næste fem år til en ny magtudredning.

Professor i Statskundskab på Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, skal stå i spidsen for undersøgelsen.

Sidste gang, der blev lavet en udredning af magtrelationerne i det danske folkestyre, var i 2003.

- Det er nærmest helt symbolsk, at den blev afsluttet i 2003, mens Facebook blev lanceret i 2004. En af de helt fundamentale præmisser for, hvordan den demokratiske samtale foregår, var slet ikke en del af den tidligere magtudredning, siger Michael Bang Petersen til Politiken.

Professoren siger til Politiken, at debatten i høj grad er flyttet online, og at store techvirksomheder har været med til at ændre præmisserne.

Michael Bang Petersen er i offentligheden blandt andet kendt for Hope-projektet, som har undersøgt danskernes adfærd under coronapandemien.

Ifølge teksten for kommissoriet skal der skabes ny forskningsbaseret viden om demokratiets tilstand.

Udredningen skal også undersøge vilkårene for de demokratiske processer. Det skal gavne folkestyret og offentligheden i bred forstand, lyder det ifølge Politiken.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) siger til Politiken, at det er for tidligt at sige, hvordan man rent operationelt kan bruge den nye magtudredning.

Søren Gade (V), som er formand for Folketinget, siger til Politiken, at man ikke må tage et godt folkestyre for givet. Han mener også selv, at der er sket en udvikling, siden han selv første gang kom i Folketinget i 2001.

Alle Folketingets partier blev enige om et kommissorium i september sidste år. Men grundet folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger er der først kommet gang i arbejdet nu.

