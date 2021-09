Regeringen sender 240 millioner til krisen i Afghanistan

Danmark sender et bidrag til humanitære indsatser i Afghanistan og dets nabolande, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban har generobret magten i landet og drevet millioner på flugt.

Samlet er der tale om et bidrag på 240 millioner kroner. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) er hjælpen nødvendig, fordi situationen i Afghanistan er "meget alvorlig".

- Det er virkelig hjerteskærende at følge, hvordan udviklingen sker. Vi ved, at nu kommer vinteren i Afghanistan, og dermed kan vi også forvente en yderligere forværring de kommende måneder, siger han til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingen kommer, i forbindelse med at FN mandag afholder en konference om krisen i Afghanistan i Genève i Schweiz.

Bidraget fra Danmark gives til organisationer under FN, men også til danske organisationer, der allerede er engagerede i Afghanistan.

Pengene går blandt andet til at hjælpe kvinder og piger, som ifølge Flemming Møller Mortensen er ekstra udsatte i situationer som den i Afghanistan, hvor folk er fordrevet fra deres hjem.

Derudover skal pengene støtte arbejdet med at opretholde basale sundhedsindsatser, som ifølge udviklingsministeren er truet på grund af krisens omfang.

- Vi ved også fra underretninger dernede, at rent drikkevand er en enorm mangelvare. Så der er rigtig mange indsatsområder, som vi særligt skal have fokus på, siger han.

Siden magtovertagelsen i Afghanistan har den danske regering bevilget 100 kroner i støtte til flygtninge- og nødhjælpsindsatser i Afghanistan og de omkringliggende lande, særlig Pakistan og Iran.

Danmark har også bevilget 20 millioner kroner til en humanitær luftbro, som skal bruges til at sende forsyninger og nødhjælpsarbejdere ind i landet.

Ser man over hele året, har Danmark indtil nu bevilget 500 millioner kroner i humanitær støtte til Afghanistan og nabolandene i 2021.

Forskellen er ifølge Flemming Møller Mortensen, at hvor flere af pengene før gik direkte til regeringen i Afghanistan og dermed til opbygning af skoler og oplæring af afghanske embedsfolk, går flere nu til humanitært arbejde.

Han understreger, at der ikke er tale om penge, som ellers skulle været gået til indsatser i andre lande.

Men afghanerne skal ikke lades i stikken. Det betyder også, at Danmark vil fortsætte med at hjælpe i Afghanistan ind i 2022.

- Vi bliver nødt til at vurdere fra uge til uge, hvordan Taliban kommer til at handle. Derfor er det rigtig vanskeligt at sige, hvordan det bliver at få nødhjælpen og den humanitære hjælp frem. Men fra dansk side glemmer vi ikke den afghanske befolkning, siger udviklingsministeren.

/ritzau/