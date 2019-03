Regeringen ser helst at fremmedkrigere straffes lokalt

Fremmedkrigere udgør trussel mod Danmark, mener regeringen, der helst ser dem blive straffet og afsone lokalt.

Danmark er nødt til at tage imod fremmedkrigere, hvis de er danske statsborgere. Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på et samråd.

- Vi ønsker ikke at have fremmedkrigere i Danmark, men det er et komplekst problem.

- Faktum er, at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage til Danmark. Det gælder også fremmedkrigere, siger Søren Pape Poulsen.

Justitsministeren hæfter sig ved, at der kan vende "radikaliserede og brutaliserede" borgere hjem til Danmark. Han udtrykker samtidig bekymring for, at de kan rejse frit rundt, hvis Danmark ikke holder styr på dem.

Selv få personer kan udgøre en stor trussel, understreges det.

Udenrigsministeren ser helst, at fremmedkrigere retsforfølges og afsoner straf lokalt.

- Fremmedkrigere har vendt Danmark ryggen og har kæmpet imod vores værdier om demokrati og frihed.

- Regeringen har derfor allerede kastet mange kræfter ind i arbejdet for lokal afsoning, siger Anders Samuelsen.

Det vurderes, at mindst 150 personer siden sommeren 2012 er udrejst til Syrien og Irak for at kæmpe i militante bevægelser.

/ritzau/