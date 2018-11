Regeringen ser ingen grund til at ændre på satspuljen

Pensionister skal have et større rådighedsbeløb, men det sker ikke ved at ændre på satspuljen, som DF vil.

Dansk Folkeparti kalder det for uretfærdigt, at pensionisterne er med til at finansiere en stor del af satspuljen.

Men der er ikke lagt op til ændringer af, hvordan satspuljen er skruet sammen i de igangværende finanslovsforhandlinger.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Satspuljen er et meget bredt forlig, og det er et forlig, vi respekterer fra regeringens side. DF har så sagt, at hvad er fremtiden for satspuljen, og der er det klart, at vi har vores tilgang til det, og at de har deres tilgang til det.

- Nu forhandler vi om det. Vi synes, at der er andre måder at sikre, at pensionister får et godt økonomisk ståsted i tilværelsen, siger Kristian Jensen.

Emnet er kommet op igen tirsdag via DF-formand Kristian Thulesen Dahl. Han udtalte, at hver pensionist årligt ville have 8000 kroner mere til sig selv, hvis ikke satspuljen var der.

Kristian Jensen er enig i, at pensionisternes rådighedsbeløb skal forbedres.

- Der er rigtig mange pensionister, der har været pensionister i de år, hvor der ikke var de store arbejdsmarkedspensioner, eller hvor der kun var lidt sparet op på arbejdsmarkedspension.

- Det er væsentligt at kigge på, hvordan vi kan komme dem bedst i møde, hvordan vi kan sikre, at de også har noget til den sidste del af deres tilværelse, siger han.

Satspuljen går til sociale formål som eksempelvis hjemløse og psykisk sårbare unge. Enhedslisten er det eneste parti, der står uden for aftalen om satspuljen.

DF ønsker et opgør med den praksis, der betyder, at folkepensionen og andre overførselsindkomster siden 1990 er steget i lavere takt end lønningerne.

De penge, der på den måde bliver tilovers, indgår i satspuljen. DF mener, at de formål, som puljen støtter, i stedet burde finansieres af alle. Altså også af lønmodtagere.

