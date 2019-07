Regeringen ser positivt på flådemission i Hormuzstrædet

Hormuzstrædet mellem Iran og Oman har været ramt af uro. Regeringen vil måske støtte flådemission i området.

Den danske regering ser positivt på at støtte flådemission, der skal beskytte skibene i området ved det uroprægede Hormuzstræde.

Men der er endnu ikke taget en endelig beslutning, og det skal først drøftes i Folketinget. Det oplyser både Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

Det er Storbritannien, som har foreslået en europæisk alliance for at beskytte skibe, der sejler gennem strædet.

Forslaget kom, efter at en olietanker under britisk flag blev tilbageholdt af Iran i sidste uge.

Forud for den episode er flere fartøjer i området blevet angrebet som følge af en konflikt mellem USA og Iran.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er bekymret for sikkerhedssituationen i området.

- Jeg hilser den britiske regeringsudmelding om en international maritim sikkerhedsindsats i området velkommen. Indsatsen vil have et stærkt europæisk aftryk.

- Regeringen ser positivt på et muligt dansk bidrag til en sådan indsats, men det er selvsagt noget, vi skal drøfte med Folketinget, når vi har mere klarhed om de konkrete opgaver og partnere, siger Jeppe Kofod i en skriftlig udtalelse.

Hvis Danmark går med, skal der muligvis sendes danske skibe til Hormuzstrædet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) mener, at Søværnet vil kunne øge sikkerheden i strædet.

- Danmark har et stærkt og kapabelt Søværn, som vil kunne bidrage aktivt og effektivt til denne type af opgave, siger hun i en pressemeddelelse.

Hormuzstrædet ligger mellem Iran og Oman. Det har blandt andet stor betydning for verdens olieforsyning.

Konflikten i området er mellem USA og Iran. Den bunder i, at amerikanerne har trukket sig fra en atomaftale med iranerne og indført økonomiske sanktioner mod landet, der har ramt eksporten af olie.

Blandt regeringens støttepartier er der ikke enighed om spørgsmålet.

Enhedslisten mener, at det vil optrappe konflikten at sende skibe afsted, mens De Radikale er positive, hvis man samtidig forhandler med Iran i et andet spor.

- Vi synes, at det giver god mening med en operation, der er ledet af de europæiske lande, som også vil forhandle og have en dialog med Iran i modsætning til Donald Trump, siger udenrigsordfører Martin Lidegaard.

- Det kræver, at alle EU-lande kan blive enige, og at det vil mindske spændingerne i området. Men det giver god mening, at vi kan sikre danske skibe fri sejlads, siger han.

I oppositionen har både Venstre og Dansk Folkeparti støttet missionen.

/ritzau/