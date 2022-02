Regeringen skifter holdning: Støtter forslag om kvinder i bestyrelser

Regeringen ændrer holdning og vil nu støtte EU-regler, der skal sikre flere kvinder i bestyrelser.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

I ti år har skiftende danske regeringer ellers været imod et EU-direktiv, som skal sikre mindst 40 procent af begge køn i en bestyrelse i selskaber med over 250 medarbejdere på lønningslisten.

- Argumentet imod har været, at vi mente, at vi selv fint kunne skubbe udviklingen frem. Så det var ikke nødvendigt med EU-lovgivning. Status er bare, at der stort set ikke er sket noget, siger ligestillingsminister Trine Bramsen (S) til avisen.

- Vi mener ikke, at det går hurtigt nok. Derfor ønsker vi også at være med i EU-politikken på det her område, siger hun.

Ifølge Jyllands-Posten går EU-direktivet blandt andet ud på, at selskaberne skal udpege bestyrelsesmedlemmer efter fastlagte og neutrale kriterier. Det betyder eksempelvis, at hvis to kandidater står helt lige ud fra kriterierne, skal personen fra det underrepræsenterede køn have en fordel.

Ifølge Bramsens ministerium er kvindernes andel af bestyrelsesposter i 190 af de største børsnoterede virksomheder 26 procent i 2021. Det er stigning fra 2017, hvor tallet var 20 procent. Men det går for langsomt med udviklingen, mener ministeren altså.

Hidtil har der været et flertal imod EU-direktivet, men på det seneste har regeringerne i Tyskland og Holland ifølge Jyllands-Posten droppet deres modstand.

Det er dog ifølge Bramsen ikke derfor, at Danmark skifter mening. Hun henviser til, at regeringen er på vej med et lovforslag, der skal skærpe kravene til danske bestyrelser.

Europaparlamentarikeren Kira Marie Peter-Hansen (SF) er glad for regeringens kursskifte.

- Direktivet løser ikke alle problemer med ligestilling som partnervold, sexisme og generel diskrimination, der rammer "almindelige" kvinder.

- Det går ind i toppen af samfundet. Men det er et vigtigt værktøj, der forhåbentlig vil betyde flere kvinder i ledelserne, og så vil det afspejle sig i samfundet efter noget tid, siger SF'eren til Jyllands-Posten.

