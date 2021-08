Regeringen skrotter automatiske nedlukninger ved høj smitte

Regeringen forlænger ikke den automatiske nedlukningsmodel, som derfor udløber ved midnat mellem tirsdag og onsdag.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse sent tirsdag aften.

Det skyldes, at covid-19 fra 10. september ikke længere har status som en samfundskritisk sygdom. Derfor er der ikke længere hjemmel til at opretholde den automatiske nedlukningsmodel, som dermed udløber 1. september.

- Med en effektiv epidemikontrol og stor tilslutning til vaccinerne er vi nu nået dertil, hvor vi kan fjerne den automatiske nedlukningsmodel. Vi fortsætter med at overvåge smitten tæt på sogne- og kommuneniveau, for corona er her stadig, udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Selv om der er godt styr på epidemien i Danmark, ventes der i efteråret og vinteren at ske en stigning i smitten blandt ikkevaccinerede. Især blandt børn og unge, som ikke er omfattet af det nuværende vaccineprogram.

Ved en stor smittespredning blandt børn vil der kunne ske en spredning af smitte til andre uvaccinerede aldersgrupper.

Der er derfor ifølge Sundhedsministeriet stadigvæk behov for at sikre en løbende og tæt overvågning af smitten lokalt, ligesom at der fra 1. september vil være en række anbefalinger til tiltag i sogne og kommuner med høj smitte.

Tiltagene er rettet mod grundskoler og dagtilbud, hvor der forventes at være smittespredning i efteråret og vinteren.

Sogne og kommuner med høj smitte opfordres eksempelvis til at holde børn i dagtilbud inden for egen stue, og grundskoler opfordres til at undgå undervisning på tværs af klasser.

I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 500 smittede eller flere per 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med covid-19 i de seneste syv dage

I et sogn gælder det, når der er 1000 smittede eller flere per 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst tre.

I sidste uge oplyste Sundhedsministeriet, at coronavirus fra 10. september ikke længere bliver betragtet som en samfundskritisk sygdom i Danmark. Det betyder blandt andet, at der i hovedtræk ikke vil være flere coronarestriktioner.

/ritzau/