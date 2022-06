Regeringen snører den politiske pose før valget

Regeringen har travlt med at få vedtaget centrale dele af forståelsespapiret. Det tyder på et snarligt valg, skriver Peter Nedergaard, professor i statskundskab

Det politiske grundlag for den socialdemokratiske regering var det såkaldte forståelsespapir fra 2019, som støttepartierne i form af Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten skrev under på. Heri er der nævnt en lang række små og store politiske initiativer, som regeringen pålægger sig selv at gennemføre. Det er tydeligt, at regeringen i disse uger forsøger at få gennemført de sidste ting, som forståelsespapiret lægger op til.

Noget af det vigtige i forståelsespapiret med titlen ”Retfærdig retning for Danmark”, er, at Danmark skal være ”forrest i kampen mod klimakrisen”, og at der skal være mere sammenhæng i sundhedsvæsenet, hvori der også skal være mere lighed. Samt at Danmark skal være ”det bedste land at være barn i”, og at ”fattigdom ikke hører hjemme i vores land”.