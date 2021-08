Regeringen standser sygeplejerske-konflikt, biskop reagerer på ”uhyrlige påstande”, og elever skal have karakterer for flittighed

Kære læser

Sygeplejerskernes strejke, der har stået på siden 19. juni, nærmer sig sin afslutning.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kunne på et pressemøde i går fortælle, at regeringen griber ind og standser konflikten, da sundhedsvæsenet ikke kan klare flere strejkende sygeplejersker:

”Der er ikke nogen vindere ved det her, men sådan er virkeligheden jo også fra tid til anden,” lød det fra den socialdemokratiske minister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lovindgrebet vil - hvis det bliver vedtaget i Folketinget - betyde, at forligsmandens mæglingsskitse, som sygeplejerskerne ellers strejker imod, bliver ophøjet til lov.

Hvis lovforslaget skal hastebehandles, kræver det dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget, men ifølge en optælling fra Ritzau bliver det ikke noget problem at samle de nødvendige mandater. Dermed forventes lovforslaget at træde i kraft allerede på lørdag.

Danmark sætter verdensrekord i corona-tests

Et sted, hvor der i hvert fald ikke har været strejke, er i landets testcentre. Hver eneste dansker er i gennemsnit blevet testet 13,7 gange. Det er en suveræn verdensrekord, skriver Kristeligt Dagblad på forsiden af dagens avis. Selv i nogle af de hårdest corona-ramte europæiske lande som Italien og Spanien er hver borger i gennemsnit kun blevet testet halvanden gang. I Norge, Sverige og Finland er hver borger i snit testet lidt over én gang. Da flest danskere blev testet, kostede det samfundet to milliarder kroner om måneden.

Biskop reagerer på ”uhyrlige påstande” om Indre Mission

I gårsdagens Morgensamling kunne man læse historien om, at sognepræsten Claus Nybo i radiogudstjenesten på P1 har kaldt de missionskes teologi for ond og i et efterfølgende interview sagt, at Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaards, syn på homoseksualitet havde visse ligheder med Taleban og Islamisk Stat. Nu reagerer biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro på det, som han i en skriftlig kommentar til Kristeligt Dagblad kalder ”uhyrlige påstande”.

”At kalde missionsfolks teologi for ond er ganske enkelt perifidt,” siger biskoppen.

Henning Toft Bro oplyser ikke, om han har tænkt sig at foretage sig noget over for præsten på baggrund af de kontroversielle udtalelser. Men der kan både være juridisk og historisk belæg for at gøre det, vurderer ph.d. i kirkehistorie.

Kvinde får fem års fængsel for at tilslutte sig Islamisk Stat

Fem års ubetinget fængsel. Det var onsdag den straf, som 23-årige Aya Al-Mansi blev idømt ved retten i Glostrup for at tilslutte sig den militante bevægelse Islamisk Stat i en periode på op mod to år og ni måneder. Udover selv at have tilsluttet sig Islamisk Stat blev kvinden også kendt skyldig i at have tilskyndet sin lillesøster til at blive en del af kalifatet. Der er ikke skyggen af formildende omstændigheder i sagen, lød det ifølge Berlingske fra senioranklager Bo Bjerregaard, der krævede en straf på minimum syv års fængsel til kvinden:

”Der skal fastsættes en meget lang straf for at signalere, at vi, 'de vantro' – for at bruge tiltaltes egne ord – ikke vil finde os i denne her form for kriminalitet.”

Minister vil give skoleelever karakterer for flittighed

Folkeskolens ældste elever kan fremover se frem til at få endnu flere karakterer. I hvert fald hvis det står til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Eleverne skal ikke længere kun bedømmes på deres faglighed, men også modtage årskarakterer for deres flittighed, skriver Jyllands-Posten. Det vil ifølge ministeren give fagligt svagere elever mulighed for at også at præstere og opnå en god karakter for deres arbejdsindsats.

”Det er ikke alle, der kan få 12 i matematik, og der er det vigtigt, at vores uddannelsessystem honorerer og giver credit, hvis man har lagt en arbejdsindsats,” siger ministeren i en uddybende kommentar til Ritzau.

Lotte Rod, der er uddannelsesordfører hos De Radikale, mener tværtimod ikke, at flere karakterer er den rette vej at gå.

Navalnyj giver første interview fra fængslet

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj har givet sit første interview siden sin anholdelse tilbage i januar. I det skriftlige interview med amerikanske New York Times siger den 45-årige Kreml-kritiker, at fængselsopholdet i Rusland er en form for ”psykisk vold”, hvor han blandt andet er tvunget til at se russisk stats-tv og propagandafilm i mere end otte timer om dagen. Han er dog fortrøstningsfuld for Ruslands fremtid, fremgår det af de 54 sider med håndskrevne svar. På et tidspunkt vil Vladimir Putins styre være fortid:

”Før eller siden vil denne fejl være rettet, og Rusland vil gå ned ad en demokratisk, europæisk vej. Simpelthen fordi det er det, folk vil have.”

Ægtepar finder pengeballon på Fyn

Penge er ikke noget, der dumper ned fra himlen – eller er det?

Et ægtepar fandt for nylig en heliumballon i Skabohuse ved Nyborg, og inden i ballonen lå der 1000 kroner. Det skriver Fyns Politi på Facebook ifølge TV 2 Fyn.

”Ballon med indhold er nu hos vores færdselsfolk i Nyborg, og vi vil meget gerne udlevere den til ejeren – som vi gætter på kunne være en konfirmand i Nyborg-området,” skriver politiet videre.

Der følger hverken billede eller beskrivelse af ballonen med, da politiet gerne vil bruge det til at kunne identificere den rette ejermand.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.