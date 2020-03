Regeringen står klar med en milliard i coronastøtte til Afrika

Ved at sætte indsatser på pause har regeringen fundet en stor pose penge, der kan gå til at støtte Afrika.

Hvis behovet bliver til det, er regeringen klar til at støtte coronaindsatsen på det afrikanske kontinent og i nærområder med en milliard kroner.

For nuværende bliver milliarden lagt til side i en standby-pulje. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) kalder det en ekstraordinær situation, som gør, at man også må gå ekstraordinært til værks.

- Coronavirus på det afrikanske kontinent og i nærområder kan potentielt blive en humanitær og økonomisk katastrofe.

- Det er nu helt afgørende - et spørgsmål om liv eller død - at vi er forberedte på den værst tænkelige udvikling i Afrika.

- Det er nu, vi skal vise rettidig omhu, ansvarlighed og prioritere vores indsats og penge, så vi er klar til at sætte ind, hvor der er mest brug for det, siger Rasmus Prehn.

Pengene til standby-puljen findes ved at sætte nye bevillinger til udviklingsprojekter midlertidigt på pause.

Der er tale om indsatser med et længere perspektiv, og projekter, der forsinkes eller ikke kan gennemføres, på grund af lukkede grænser og manglende bevægelsesfrihed som følge af coronavirus.

Med andre ord vil det sige, at regeringen ikke har fundet nye penge til at støtte coronaindsatsen, men at der er lavet en omprioritering på grund af situationen.

I forvejen er der en bred aftale i Folketinget om at bruge 0,7 procent af den årlige bruttonationalindkomst på udviklingsbistand.

Lige nu vil nogle måske spørge, om ikke pengene ville være bedre tjent herhjemme, hvor der forsvinder virksomheder og arbejdspladser på grund af coronakrisen.

Til det svarer udviklingsministeren:

- Jeg tror, at den almindelige dansker synes, at vi selvfølgelig skal tage hånd om vores egen situation i Danmark, men at vi også må have det udsyn, at vi hjælper i tide, inden det bliver en kæmpe humanitær katastrofe i Afrika, siger Rasmus Prehn.

- Jeg tror også, at mange danskere tænker over, at hvis vi ikke gør det her, så kan det være meget svært at få bugt med smitten i fremtiden, og at andre problemer kan ramme os i nakken i form af flygtningestrømme og lignende.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, er der foreløbigt registret cirka 2000 tilfælde af coronasmittede på tværs af 43 lande i Afrika.

Mere end 50 afrikanere er indtil videre døde, mens de havde virusset.

/ritzau/