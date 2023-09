Regeringen stifter sin anden ligestillingspris

Danmarks ligestillingsminister skal fremover hvert år uddele en ligestillingspris for at sætte fokus på rollemodeller.

Derfor har ligestillingsminister Marie Bjerre (V) stiftet Ligestillingens Pris.

Hun begrunder behovet for den nye pris med, at "det kræver en kulturændring, hvis vi vil have ligestilling i Danmark".

- Vi har formelt set ligestilling i vores lovgivning, men der er stadig så meget i vores samfund, som spænder ben for os.

- Det er vi nødt til at tage et opgør med, og derfor synes jeg, vi skal være bedre til at hylde dem, der går forrest, inspirere andre, er med til at bryde nogle kønsstereotype normer i vores samfund og dermed også bane vejen for andre, siger Marie Bjerre.

11. december uddeles prisen for første gang og hvert år vil den have et tema. Årets tema er kvinder i ledelse og bestyrelser.

- Ligestillingen halter på mange områder, men særligt når vi ser på ledelser og bestyrelser, er det rigtig svært for kvinder at gøre sig gældende.

- Meget af det handler også om, at rigtig mange danskere mener, at vi allerede har ligestilling i ledelse. Det mener seks ud af ti danskere. Men fakta viser et helt andet billede, siger Marie Bjerre.

Det er ikke første gang, at SVM-regeringen stifter en ligestillingspris.

Også kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har været på banen med Bodil Koch-prisen, der blev uddelt for første gang i slutningen af august.

Den gik til Sargun Oshana, der er forhenværende teaterdirektør ved Blaagaard Teater. Han fik prisen for at have "formået at få nye stemmer op på scenen og nye publikummer ind på stolerækkerne".

På et spørgsmål, om hvorfor de to priser ikke slås sammen, svarer Marie Bjerre, at hendes ligestillingspris er "mere overordnet", og hun lægger vægt på, at temaet skifter år for år.

Den nye ligestillingspris skal i 2023 uddeles ved det også nystartede Ligestillingens Topmøde af en priskomité bestående af fire erhvervsledere og ligestillingsministeren.

Kandidater til prisen kan indstilles gennem ministeriets hjemmeside.

Den daværende socialdemokratiske regering besluttede sidste år, at store danske virksomheder skal opstille måltal for kønssammensætningen i bestyrelser og ledelser.

Blandt de 2387 virksomheder, der er underlagt lovkravet, var knap 20 procent af bestyrelsesmedlemmerne kvinder i 2021.

Marie Bjerre "tror og håber" på, at lovgivningen om måltal "kommer til at virke". Hun afviser yderligere lovgivning.

